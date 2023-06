Sebrae capacita empreendedores participantes do novo Deck do Curiaú

A ação conta com Palestra de Atendimento ao Cliente e orientações sobre manipulação segura dos alimentos

Débora Monteiro

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza capacitações com empreendedores participantes do novo Deck do Curiaú e empreendedores do perímetro do Curiaú. O objetivo é capacitar os empreendedores com o intuito de subsidiá-los, com orientações e conhecimento para prestar serviços de qualidade. A ação acontece na Comunidade do Curiaú, nesta quarta-feira (28), às 19h.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá destaca que é importante capacitar os empreendedores locais, fornecendo orientações e conhecimento valiosos. “As capacitações são feitas para que os empreendedores ofereçam serviços de qualidade excepcional. Acreditamos que ao fortalecer suas competências, impulsionaremos o crescimento do setor em nossa comunidade, e contribuiremos para o sucesso sustentável de cada empreendimento.”, ressalta a diretora técnica, Suelem Amoras.

Capacitações

No primeiro momento o Sebrae realizará a Palestra de Atendimento ao Cliente, porém, os atendimentos aos empreendedores do Curiaú serão contínuos através das ações do Projeto AP – Gastronomia Tucuju.

Parceiros

A ação conta com a parceria da Secretaria de Estado do Turismo do Amapá (Setur), Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), Fundação Marabaixo, Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult), Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), e Secretaria de Comunicação do Estado do Amapá (Secom).

As capacitações são coordenadas pela Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), por meio do Projeto AP – Gastronomia Tucuju, com a gerente da unidade, Vania Chermont, e com a gestora do projeto, Tatiane Negrão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

