Mais cinco espaços no Pronto Atendimento Infantil são revitalizados pelo Governo do Amapá

Jamile Moreira

O Governo do Estado revitalizou cinco espaços do Pronto Atendimento Infantil (PAI). Os serviços acontecem em etapas, devido ao grande fluxo de pacientes diante do surto de síndromes gripais no Amapá que, desde maio, atinge, sobretudo, crianças menores de seis anos.

Foram revitalizados dois consultórios, sala de Raio-X, sala de laudos e parte do corredor. De acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), os serviços incluem pintura, substituição de forro, tomadas e interruptores e ajustes em geral.

“Trabalhamos em etapas para requalificar os espaços e garantir, sem atrapalhar o fluxo do hospital, um ambiente mais adequado para todos”, comentou o gestor da Seinf, David Covre.

A diretora do PAI, Cleude Rodrigues, disse que as mudanças garantem uma assistência melhor aos usuários e um ambiente mais digno de trabalho para os servidores.

“Os pacientes que precisarem de raio-X, por exemplo, vão poder realizar o exame em um ambiente mais confortável e saudável, melhorando as condições para quem trabalha e para quem utiliza o serviço”, explicou Cleude.

O PAI é a unidade responsável pelos atendimentos de urgência e emergência pediátrica no estado, com funcionamento 24 horas. Atualmente, tem servido de porta de entrada para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

