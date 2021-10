Livro sobre floricultura para diversificar agronegócio na Amazônia será lançado nesta sexta, 15/10

O evento será transmitido a partir das 15h pelo link www.youtube.com.br/embrapa

Uma abordagem detalhada do potencial de flores e plantas amazônicas para inovação do agronegócio da região está reunida no livro “Floricultura tropical: técnicas e inovações para negócios sustentáveis na Amazônia”, a ser lançado na programação do XIV Café com Ciência da Embrapa Amapá, a partir das 15 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira, 15/10. O evento será realizado em plataforma digital, com transmissão no canal da Embrapa no Youtube (www.youtube.com.br/embrapa). O editor técnico da obra, pesquisador Jorge Federico Orellana Segovia, da Embrapa Amapá, vai interagir com os participantes no chat da transmissão.

Em um trecho do livro, Jorge Segovia destaca que “a Amazônia, com sua extensa floresta, possui um dos maiores estoques de bioprodutos do planeta, particularmente de espécies vegetais para as mais diversas aplicações, entre outras, as flores e plantas ornamentais”. E acrescenta que, no entanto, grande parte desses estoques são ainda desconhecidos. “Nos diversos ecossistemas amazônicos encontram-se, inclusive, espécies da flora nas quais estão presentes genes com as mais diversas propriedades e, possivelmente, de enorme valor à saúde da humanidade, aos interesses comerciais, florestais e paisagísticos”, observou o pesquisador. Como exemplo, ele cita os ipês, palmeiras, orquídeas, entre várias outras.

A publicação, em formato digital, reúne estudos de 12 autores vinculados a instituições como a Embrapa, o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e a Universidade de Málaga, na Espanha. São nove capítulos distribuídos em 211 páginas, que tratam de temas como a flora amazônica e as potencialidades de inovação no agronegócio de flores e plantas ornamentais; caracterização das condições climáticas na Amazônia; características físico-químicas dos principais solos na Amazônia; princípios de nutrição e adubação para flores e plantas ornamentais tropicais; multiplicação por cultura de tecidos de flores e plantas ornamentais; viveiro para produção de mudas de flores e plantas ornamentais; evolução em paisagismo e floricultura tropical; plantas tóxicas utilizadas como ornamentais em jardinagem e paisagismo; mercado de flores e plantas ornamentais tropicais: estratégias para o desenvolvimento dos arranjos produtivos da floricultura na Amazônia.

Além de Jorge Segovia, são autores do livro Antônio Carlos Pereira Góes (Embrapa Amapá), Arlena Maria Guimarães Gato (Centro de Biotecnologia da Amazônia), Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana (Mestre em Ciências Florestais pela UnB), Francisco Nazaré Ribeiro de Almeida (Embrapa Amapá), Ivanete Lima e Silva (Instituto Estadual de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá), João da Luz Freitas (Instituto Estadual de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá), Jorge Breno Palheta Orellana (Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania), Luis Isamu Barros Kanzaki (UnB), Magda Celeste Álvares Gonçalves (Mestre em Desenvolvimento Regional pela Unifap), Raullyan Borja Lima e Silva (Universidade Federal do Amapá) e Simone da Silva (Centro de Biotecnologia da Amazônia).

O pesquisador Gilberto Yokomizo, da Embrapa Amapá, ressaltou na apresentação da obra que o objetivo maior é acentuar a importância de alguns fatores de produção essenciais no agronegócio de flores e plantas ornamentais voltados principalmente para produtores, viveiristas, paisagistas, engenheiros- -agrônomos, engenheiros florestais, biólogos e agentes governamentais que buscam incrementar a exploração sustentável dos recursos naturais disponíveis e o desenvolvimento socioeconômico regional”. “A intenção deste livro é atuar como referência para a diversificação do agronegócio e o desenvolvimento da floricultura amazônica”, acrescentou.

O Café com Ciência da Embrapa Amapá é uma programação de encontros entre autores de publicações e públicos em geral, em torno de apresentações interativas e dinâmicas. Nesta XIV edição, o evento é vinculado à programação da VII Jornada Científica da Embrapa Amapá, que é realizada de 13 a 15 de outubro.

