Abertura do Macapá Verão leva mais de 20 mil pessoas a Fazendinha

O verão chegou com tudo em Macapá, e não foi à toa que mais de 20 mil pessoas passaram pela praia da Fazendinha, onde ocorreu a abertura do Macapá Verão, neste domingo, 7 de julho. A programação contou com diversas atividades esportivas, apresentações artísticas, como o grupo Banzeiro do Brilho de Fogo, e a escolha da Musa Verão. A noite foi a vez da apresentação do cantor Wanderley Andrade, que agitou a galera ao ritmo do brega e do rock.

A programação foi acompanhada de perto pelo prefeito de Macapá, Clécio Luís, que falou sobre a organização do evento e novidades deste ano para os banhistas. “Da diversão a segurança, limpeza, tudo foi pensado e planejado com muita dedicação. Nosso orgulho é ver a satisfação das pessoas que visitam o balneário”, ressaltou. Também estiveram presentes com o prefeito o primeiro suplente do senador Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, o deputado estadual Paulo Lemos e os vereadores Caetano Bentes e Rinaldo Martins.

Rubilene Nogueira, moradora da comunidade do Murici, que fica nas proximidades do balneário, aproveitou para levar a família e conhecer a Prainha da Fazendinha, novo espaço construído pela prefeitura de Macapá no balneário. “Estou encantada com esse lugar, tudo maravilhoso, moro há mais de 20 anos e é a primeira vez que vejo alguém olhar para esse lado da praia, que estava esquecido. Está lindo com as plantas, o jardim, as pedras, e até a rampa de acesso para cadeirantes, parabéns ao prefeito Clécio”, elogiou.

Além dos já tradicionais projeto Troca-Treco, onde crianças trocam garrafas PET por brinquedos, feira de artesanato e do mascote Faísca, que faz a alegria da criançada, a programação veio com mais novidades: o espaço para os empreendedores com uma ampla tenda para melhor conforto dos visitantes e vendedores e a prainha, além das obras do artista Ralfe Braga, espalhadas pelo balneário.

E, claro, teve a escolha da Musa Verão 2019. Entre as 15 candidatas, a representante da Praça Chico Noé, Tainá da Silva Costa, 23 anos, foi eleita pelos jurados. O turista Antônio Martins, natural de Altamira (PA), aproveitou as férias para curtir o primeiro dia do Macapá Verão. “Na minha cidade não tem esse tipo de evento, estou gostando muito e pretendo vir outras vezes”, afirmou.

Outras duas novidades deste ano na praia são as bicicletas coloridas e a faixa de pedestre em 3D, trazidas pela CTMac, um sucesso entre a garotada. A programação continua nesta quinta-feira, 11, com a abertura da tradicional Estação Lunar, também na praia da Fazendinha, a partir das 19h.

Sucesso de público

Segundo dados da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM), foram mais de 20 mil pessoas que passaram pelo balneário da Fazendinha. A base da contagem do número de pessoas é calculada por metro quadrado de área, como relata o comandante Rui Seco. “Assim se calcula, a média de 3 pessoas por cada metro quadrado”. No caso do balneário, foram calculados uma área de 3 mil metros quadrados, mais as estimativas das áreas acidentadas.

“No momento do show do cantor Wanderley Andrade, por exemplo, contabilizamos mais de 8 mil pessoas, só naquele local. Nossa contagem levou em consideração também toda a frente do balneário”, destacou.

Amelline Borges

Fotos: Gabriel Flores / Max Renê