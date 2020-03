Macapá tem 223 casos suspeitos de Coronavírus com 3 casos confirmados no Amapá

O Município de Macapá passa a monitorar 223 casos suspeitos de Coronavírus na capital. A atualização ocorreu durante a noite desta sexta-feira, 27 de março, quando um lote de 35 resultados foi liberado pelo Instituto Evandro Chagas. Dos resultados, 34 apontaram negativo para Covid-19 e um positivo. Aumentando assim o número de casos descartados e diminuindo os casos suspeitos.

Desde 13 de março, foram notificados 342 casos. Deste total, 117 foram descartados e três confirmados. Todos os casos estão sendo monitorados pela prefeitura. Das 98 novas amostras entregues na manhã desta sexta, 82 foram atendidas e colhidas na Unidade Básica de Saúde Lélio Silva e 16 na UBS Marcelo Candia. Os casos positivos de Covid-19 em Macapá foram divulgados pelo Governo do Estado do Amapá.

O primeiro é de uma mulher de 36 anos, com histórico de viagem e contato com caso suspeito, que procurou atendimento no Lélio Silva dia 17 de março. Ela apresenta sintomas brandos e está recebendo acompanhamento da equipe de saúde. O segundo caso atestado positivo é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages. Ele já estava sendo monitorado pelo Município, mas fez o exame em um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde. E o terceiro é de uma mulher de 31 anos, que também se encontra em isolamento domiciliar e clinicamente estável.

A prefeitura realiza a coleta de amostras biológicas dos pacientes para a realização do exame, que diagnostica a doença. A coleta é feita nas unidades Lélio Silva e Marcelo Candia e, posteriormente, enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que tem a responsabilidade de fazer o envio das amostras para o laboratório de referência da Região Norte, que é o instituto Evandro Chagas, no Pará.

NO ESTADO -Em todo o Amapá tem agora 301 casos suspeitos sendo apurados. Dos casos já investigados, três foram confirmados e 108 foram descartados.

O Governo do Amapá atualizou boletim informativo desta sexta-feira, 27, sobre a situação do novo coronavírus no estado. O Amapá tem agora 301 casos suspeitos sendo apurados. Dos casos já investigados, tês foram confirmados e 108 descartados.

Os dois casos suspeitos de Mazagão foram descartados. Por esta razão, o município não aparece mais na lista abaixo. Já Ferreira Gomes apareceu pela primeira vez na lista com dois casos suspeitas.

Os números de casos suspeitos, por município são:

Macapá: 254

Santana: 17

Laranjal do Jari: 5

Pedra Branca do Amapari: 4

Porto Grande: 2

Serra do Navio: 1

Tartarugarzinho: 4

Cutias do Araguari: 2

Oiapoque: 2

Calçoene: 2

Ferreira Gomes 2

As informações são do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) e prefeirura de Macapá.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...