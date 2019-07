Cortejo do Banzeiro do Brilho de Fogo encanta público no Macapá Verão 2019

Com colorido e som inconfundível, o Banzeiro do Brilho de Fogo desfilou neste domingo, 7, durante a abertura do Macapá Verão 2019, no balneário da Fazendinha. Os batuqueiros, açucenas, mulheres e crianças tomaram conta da avenida principal, tocando músicas regionais, versos de Marabaixo, entoadas com acompanhamento de caixas, que formam a percussão, e metais.

Ao som de “Quer Saber, onde tô menina, tô no Norte do Brasil, eu tô em Macapá”, entre outras canções com a identidade de Macapá, o público entrou no embalo e se misturou dançando e cantando junto com o cortejo. “É contagiante. Não tem como ficar parado. Projeto maravilhoso que conta nossas tradições, que fala de nossa cultura”, declarou a engenheira Camila dos Santos.

O projeto é uma iniciativa de músicos amapaenses, criado para valorizar e eternizar a identidade de raiz, de incluir culturalmente pessoas de todas as idades e classes sociais. “A intenção é colocar nas ruas a nossa cultura, tradições e o Marabaixo. As pessoas, quando conhecem, ficam maravilhadas e querem participar”, disse um dos coordenadores, Adelson Preto.

Ao final, o cortejo saudou o prefeito de Macapá, Clécio Luís, que acompanhava o evento.

Fotos: Nayana Magalhães e Gabriel Flores