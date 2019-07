São Paulo recebe 2ª edição do Fórum de Bioeconomia

Edição 2019 está com inscrições abertas. O tema do Fórum de Bioeconomia deste ano é “Destravando o progresso por meio da bioinovação”.

Como o Brasil aproveitará o poder da biologia moderna – e de suas consequentes inovações tecnológicas – para impulsionar a modernização econômica, aumentando a produtividade e promovendo o progresso sustentável para todos? Essa é uma discussão que irá nortear o Fórum de Bioeconomia 2019, que será realizado no dia 08 de agosto, em São Paulo, reunindo líderes inspiradores e os pioneiros da bioeconomia avançada, para refletir sobre as novas perspectivas e acelerar as bioinovações que irão recolocar o Brasil no caminho do progresso. A iniciativa é da Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI).

Com o tema “Destravando o progresso por meio da bioinovação”, o programa deste ano enfocará o enorme papel da biologia molecular, a engenharia metabólica, a biodiversidade e as biorrefinarias no desencadeamento a próxima onda de progresso do Brasil, com quatro áreas principais que conduzirão as discussões: Saúde e Nutrição, Biocombustíveis e Energia, Bioquímicos e Biomateriais e Produtos para casa e Cuidados pessoais.

Na programação, temas como A Bioeconomia: Fortalecendo a parceria entre a natureza e a sociedade, Criando um campo de jogo nivelado e competitivo para a bioeconomia avançada, Consolidando a transição global para uma economia circular de baixo carbono, Fortalecendo a colaboração em inovação e políticas públicas modernas, ágeis e viabilizadoras, De ideia a produto: Ultrapassando os desafios do pioneirismo e o Prêmio Brasil Bioeconomia 2019.

As inscrições para o Fórum estão abertas e podem ser feitas no site: https://www.bioeconomia.com.br/

2ª edição do Prêmio Brasil Bioeconomia

O Prêmio tem como objetivo fomentar a inovação, facilitar novas parcerias e proporcionar uma plataforma valiosa para os empreendedores do (bio)futuro. São três as categorias premiadas: Ideias, Startups & Scale-ups e Empresas Âncora.

Para se candidatar, os interessados podem acessar o link https://www.bioeconomia.com.br/o-premio e ter acesso às explicações e ao regulamento. Empreendedores e inovadores, inscritos, contarão com investidores, membros do júri e líderes mundiais da bioeconomia avançada, permitindo que se conectem com os mais experientes e inspiradores representantes de vários tipos de indústrias.