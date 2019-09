Academias ao ar livre incentivam população a buscar mais qualidade de vida

Proporcionar uma melhor qualidade de vida à população por meio da prática de exercícios físicos. Este é o objetivo da Prefeitura de Macapá ao realizar a instalação de novas academias ao ar livre em vários pontos da capital. Ao todo, o Município adquiriu 20 academias, entre as modalidades adulto, infantil e cadeirante. As atividades serão orientadas por educadores físicos ou fisioterapeutas, que, diariamente, farão uma série de atividades como aeróbica, orientação na prática com os aparelhos, alongamento, entre outras.

Seis novas academias já foram instaladas e estão prontas para uso, uma no balneário da Fazendinha, uma nos residenciais São José e Açucena, uma academia infantil no complexo Macapá Criança, no bairro Pedrinhas, uma na Praça Radialista Agostinho, no Cidade Nova, e outra no canteiro central da Rua Benedito Lino do Carmo, no Congós. “Os aparelhos, que visam melhorar a condição física e a saúde das pessoas, não possuem peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de alongamento e musculação, adaptando-se ao peso do corpo de cada um, o que cria um sistema de benefício personalizado, independentemente da idade ou sexo do usuário”, explica a coordenadora das academias, Luana Vasconcellos.

Além dos novos aparelhos, a Secretaria Municipal de Saúde já possui três academias em funcionamento (entrada da rodovia do Curiaú, Araxá e Santa Inês). Elas também irão receber novos aparelhos. “As academias atuam na saúde preventiva e atrai cada dia mais adeptos por serem práticas e de fácil acesso, e fundamentais para estimular as pessoas a romper o sedentarismo e iniciar a prática da atividade física”, explica a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Os interessados em iniciar uma vida mais saudável podem procurar qualquer uma das 10 academias em funcionamento, das 7h às 10h e das 16h às 20h. As modalidades de exercícios funcionam em sistema de rodízio, de acordo com a programação de cada academia.

Jamile Moreira

