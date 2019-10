Dia Internacional da Animação acontece hoje em Macapá

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma Mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. As exibições acontecem em cidades de todo o Brasil, simultaneamente, no dia 28 de Outubro, com entrada franca.

O evento é realizado nacionalmente pela ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação desde 2004. Em 2019, chegamos a 16ª edição contando com a parceria de realizadores locais, em mais de 150 cidades de todas as regiões do país.

A data foi escolhida porque no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Países como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros, também celebram a data.

No Brasil, o evento gera a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura. Uma das grandes características do Dia Internacional da Animação é a exibição dos filmes em locais com realidades diversas. Os mesmos curtas são exibidos em grandes centros, e também em muitas cidades do interior onde não há salas de cinema.

Em Macapá, o evento é realizado pelo Festival Imagem-Movimento (FIM) desde 2007, que também já levou a programação para outros municípios do Estado ao longo desses 13 anos. Em 2019, a sessão do Dia da Animação na capital acontece dia 28 de outubro, a partir das 19h, na Praça Floriano Peixoto. Serão exibidas três mostras: – Mostra Infantil: composta por 13 animações.

– Mostra Nacional: composta por 8 animações – Mostra Internacional: composta por 5 animações.

Nesses 16 anos o DIA já teve a honra de exibir curtas de realizadores independentes, estudantes e obras premiadas no Brasil e no exterior, como Guida (Rosana Urbes), Viagem na chuva (Wesley Rodrigues), Dossiê RêBordosa (Cesar Cabral), O projeto do meu pai (Rosaria), Torre (Nádia Mangolini), entre outros.

Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzida no Brasil é a missão do DIA. Enfim, mudar a ideia de que animação é algo restrito às crianças. Entretanto, vale reforçar que sempre haverá programação infantil que é também uma maneira de formar público adulto no futuro.

Em Macapá a mostra acontece na Praça Floriano Peixoto, às 19h.

Classificação Indicativa:

Mostra Infantil: Livre.

Mostra Nacional e Mostra Internacional: Não recomendado para menores de 14 anos.

Sobre a ABCA: Percebendo que o cinema de animação brasileiro mergulhava num fértil período de desenvolvimento – graças a um número crescente de profissionais, técnicas, estilos e temas, gerando um volume cada vez maior de filmes de qualidade internacional, e, sentindo a falta de organismos que entendessem e representassem esse universo – um grupo de 29 profissionais, reunindo cinco estados brasileiros (RJ, SP, PB, RS, PR), decidiram fundar, em 22 março de 2003, a ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação.

