Dia D de Proteção Animal: vacina antirrábica foi ofertada em cinco pontos da capital

A ação desenvolvida neste sábado (30) ofertou seis mil doses da vacina.

Neste sábado (30), a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou mais uma ação de cuidados com os animais, disponibilizando cinco pontos estratégicos para a vacinação antirrábica de cães e gatos. No total foram disponibilizadas seis mil doses da vacina em ação de 13h ininterruptas.

A ação desenvolvida beneficiou o público retardatário, que por algum motivo deixou de atualizar o cartão de vacinação do seu pet. As campanhas acontecem anualmente. No entanto, este ano por causa da pandemia da Covid-19, foram adotadas estratégias diferentes para alcançar a meta anual de 60 mil animais imunizados.

“Organizamos várias ações de mini campanhas de vacinação para atender toda a população de cães e gatos. Tivemos uma campanha durante o mês de julho, outra em setembro e esta para atender aqueles que não foram contemplados nos seus bairros, ou não puderam comparecer durante as outras campanhas”, destacou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.

“A vacina antirrábica é a única forma de prevenir doenças e manter os pets saudáveis. A raiva é uma zoonose que pode afetar o ser humano e por isso os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção da doença”, concluiu o subsecretário.

Outras frentes

Visando melhorar a qualidade de vida dos nossos animais, a Prefeitura Municipal de Macapá, trabalha desenvolvendo projetos de saúde voltados aos cuidados específicos e espaços adequados para acolher cães e gatos, como a Praça Pet, o Castramóvel e o Centro de Zoonoses, este último teve a ordem de serviço assinada em setembro.

Ana Cleide Torres

Secretaria Municipal de Saúde

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado