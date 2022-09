Escritor amapaense lança obra com poesias que abordam o seu cotidiano amazônico

Neste sábado, 1º de outubro, o escritor amapaense Tiago Quingosta lança seu primeiro livro solo e segunda obra da Trilogia das Águas, o livro Aluvional. O evento está marcado para acontecer às 16 horas no Mercado Central de Macapá. Na obra são abordadas temáticas relacionadas às experiências de vida do autor na Amazônia, cuja voz é a manifestação identitária de um homem do norte.

“Não é o primeiro trabalho lançado, mas é a primeira vez que me dedico a um trabalho solo e que leva a cultura e mostra a minha vivência enquanto amazônida. Então, poder trazer isso é gratificante não só como artista, mas como filho desta terra”, detalha Tiago.

Durante seis capítulos e 60 poemas – entre os quais está Imersio, um trabalho audiovisual, disponível no Youtube – percorre o seu amadurecimento enquanto escritor e artista, apresentando versos de um homem forte e condizente com suas dores e realidades.

Aluvional traz a poesia amazônica na sua ambientação e utilização das palavras para descrever o que sente, para fazer o leitor mergulhar nas águas do maior rio em volume de água do mundo, o rio Amazonas, aborda uma jornada poética em meio à maior floresta tropical do mundo.

Serviço: Lançamento do livro Aluvional

Data: 1º de outubro de 2022

Hora: 16 horas

Local: Mercado Central

