Parque Tecnológico do Amapá terá startup âncora de biocosméticos e fármacos da Amazônia

Com obra em andamento pelo Governo do Estado na orla de Macapá, novidades no projeto foram apresentadas ao governador Clécio Luís.

A ciência, as inovações e a criatividade terão espaço no Parque Tecnológico do Amapá, obra em construção do Governo do Estado no Centro de Macapá. Na quarta-feira, 12, o governador Clécio Luís conheceu as novidades do projeto, que vai abrigar uma startup âncora amapaense de biocosméticos e fármacos que utiliza a flora amazônica como matéria-prima.

“Nós precisamos fazer negócios no Amapá, tornar isso uma rotina, para conquistarmos o desenvolvimento social e econômico que o nosso estado precisa. O Parque Tecnológico vai ajudar a destravar o crescimento de startups, empreendimentos e potencialidades do Amapá, como a AmazonCure, que é um projeto incrível. O que precisar, as empresas terão do Governo apoio institucional”, comentou o governador Clécio Luís.

A AmazonCure é uma empresa amapaense que busca se tornar a maior indústria biocosmética e farmacêutica da Amazônia, baseada em pesquisas, patentes e ingredientes ativos da biodiversidade amazônica.

“A obra do parque nos aproxima de um sonho que está se tornando realidade: um laboratório de ponta para transformar o potencial da biodiversidade da região amazônica em soluções de alto valor agregado. Temos um ecossistema de pessoas e instituições que acreditam na ciência e na inovação como motores do desenvolvimento sustentável. Seguimos avançando para consolidar um novo tempo para o Amapá e para a Amazônia, graças ao esforço do Governo”, afirmou Franck Portela, CEO da AmazonCure.

Inicialmente previsto como um Hub de Inovação, o Parque Tecnológico terá um laboratório industrial e uma farmácia para dispensação de produtos da empresa. Ao apresentar o Plano de Negócios ao governador, a AmazonCure apresentou quatro linhas de produtos testados e registrados para feridas complexas.

“O parque vem dar essa oportunidade de produzirmos no Amapá e fazer esses produtos saírem daqui do Estado. Voltei para o Amapá porque eu queria produzir na Amazônia. Sei que agora a ciência e tecnologia recebem investimentos sólidos no estado”, comentou o professor José Carlos Tavares, chefe de Tecnologia da AmazonCure.

O encontro, no Palácio do Setentrião, onde também foram compartilhadas ideias para o futuro da ciência, tecnologia e inovação no Amapá, contou com a presença de Ivo Fouto, diretor da Cenerbio, investidor da AmazonCure; Lindomar Góes, presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups); de Wandenberg Pitaluga, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, e de Edivan Andrade, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Setec).

Parque Tecnológico

Executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), a obra faz a reconstrução do antigo Macapá Hotel, na orla da cidade. O modelo de governança, captação de residentes e parceiros, planejamento estratégico e concessões dos espaços são coordenados pela Setec.

O projeto, inicialmente previsto como um Hub de Inovação, integra o Plano de Governo da gestão, para promover uma nova função social ao espaço, fortalecendo a economia criativa e empresas inovadoras, por meio da implantação de um Parque Tecnológico.

A obra foi iniciada no ano passado e segue em ritmo acelerado, com previsão de entrega ainda para 2025. Integrando inovação e tecnologia, o espaço contará com coworking, laboratórios, salas de reunião, auditórios e outras acomodações, proporcionando a criação de um ambiente ideal para desenvolver atividades como capacitações, eventos de ideação, pitch day e mentorias, elevando a competitividade dos negócios no Amapá.

A implantação do parque é financiada com recursos do Tesouro Estadual. No espaço serão estimuladas iniciativas aliadas às vocações do Amapá, como exploração de petróleo e gás, sistemas agroalimentares, biodiversidade e bioeconomia, turismo ecológico e cultural, energias renováveis, economia digital, e recursos naturais e mineração.

