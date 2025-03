Serasa alerta 105 mil consumidores do Amapá que suas dívidas têm valor abaixo de R$ 100

Consumidores podem negociar dívidas de diversos segmentos com até 99% de desconto.

Numa ação especial do Dia do Consumidor, a Serasa está enviando alertas pelos canais oficiais da empresa aos moradores do Amapá cujas dívidas são de no máximo R$ 100. A maioria dos devedores desconhece que têm estes débitos atrasados em seu nome e, quando sabem, não imaginam que a negociação pode ser feita por um valor abaixo do esperado.

“Resolvemos avaliar detalhadamente nosso cadastro de inadimplentes a fim de ajudar os consumidores mais desavisados”, explica Aline Maciel, especialista em educação financeira da Serasa. “Para nossa surpresa, encontramos somente no Amapá um total de 105.829 mil pessoas com dívidas que não ultrapassam os R$ 100”.

Milhares destes débitos têm esse valor reduzido devido aos descontos especiais que estão sendo oferecidos por 1.456 empresas que aderiram ao Feirão Limpa Nome. Marcas como Febraban, Correios, Caixa Federal, Banco do Brasil, Procon, Sabesp e outras instituições conhecidas de todos os brasileiros se uniram em mutirão para conter a inadimplência do país, que superou os 74 milhões de CPF, segundo o mais recente Mapa da Inadimplência.

Inadimplência no Amapá

· 61,82% da população amapaense adulta está inadimplente; a média brasileira é de 45,94%.

· Número médio de dívidas no estado por endividado: 5.

· AP tem 338 mil CPFs com contas atrasadas.

· Total somado das dívidas no estado é de R$ 1,6 bilhão.

· Endividamento médio dos consumidores chega a R$ 4.878,21.

· Faixa etária de maior endividamento: 36,7% entre 26 e 40 anos.

· O segmento de utilities (contas básicas de água, luz e gás) figura como o maior motivo de inadimplência (35,23%)

Como saber se tem dívida com desconto

A partir dos canais oficiais da empresa, os alertas acontecem via e-mail, SMS e push, direcionando os consumidores com débitos de até R$100 para negociação via WhatsApp da empresa. A Serasa reforça também a importância de checar os ícones de verificação para garantir a veracidade dos contatos.

Além disso, para conferir essas e outras ofertas especiais de R$100 ou R$50 com as 1.456 empresas parceiras do Feirão, o consumidor pode consultar e pagar pelo site, aplicativo ou agências dos Correios de todo o Brasil. Confira:

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

10 mil agências dos Correios de todo o Brasil com isenção de taxas para negociação de dívidas até 31 de março de 2025.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...