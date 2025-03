Partiu IF: saiba como vai funcionar o cursinho

Programa vai preparar 78 mil alunos para ingressarem na Rede Federal até 2027. Selecionados receberão ajuda de custo de R$ 200 mensais. Inscrições devem ser realizadas diretamente nos sites das instituições

Estudantes do 9º ano do ensino fundamental público que pertencem a grupos prioritários poderão participar de curso para recuperação da aprendizagem e preparação para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio ofertados pelos institutos federais (IFs), centros federais de educação tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II, instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Lançado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), o cursinho oferecerá aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027. As inscrições para o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública de Ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Partiu IF) devem ser realizadas diretamente nos sites das instituições que fazem parte da iniciativa.

Ao todo, 37 IFs, o Cefet de Minas Gerais e o Colégio Pedro II aderiram ao Partiu IF. Todos eles ofertarão uma turma com 40 vagas, em cada uma de suas unidades de ensino, para preparar os estudantes, totalizando 650 turmas em todo o país.

Os alunos matriculados receberão uma bolsa de R$ 200 por mês, durante 8 meses, mesma quantia concedida pelo programa Pé-de-Meia, iniciativa do MEC que visa estimular os estudantes a concluírem o ensino médio. O pagamento da ajuda de custo para permanência será feito pelas instituições após o início dos cursos.

O programa é voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade social e pertencentes a grupos prioritários definidos pela Lei de Cotas (Lei nº 14.723/2023): aqueles oriundos de famílias com renda per capita de até um salário mínimo; negros; indígenas; quilombolas; e pessoas com deficiência.

Inscrições – As inscrições devem ser realizadas diretamente nos sites das instituições. O cronograma das inscrições, o resultado das seleções e o período de início das aulas também serão publicados em seus endereços eletrônicos.

Para compor as turmas, as instituições adotarão os critérios já utilizados em seus processos seletivos. Na etapa de análise documental, os candidatos deverão apresentar a matrícula em escola pública; a comprovação da situação de vulnerabilidade social; e a autorização dos pais ou dos responsáveis para participar do curso. Aqueles que passarem nessa etapa, participarão de sorteio eletrônico que determinará o preenchimento das vagas para cada instituição.

Investimento – Planejado para ser oferecido anualmente, em 2025 o programa contará com o investimento de R$ 115 milhões, com a oferta de 26 mil vagas a estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Até 2027, o Partiu IF deverá beneficiar 78 mil estudantes, com um investimento total de R$ 463 milhões.

Conteúdo – O intuito do Partiu IF é que estudantes da rede pública, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, acessem o ensino de excelência oferecido pela Rede Federal. Além do reforço escolar, será oferecido apoio psicopedagógico aos estudantes, com o objetivo final de reduzir desigualdades educacionais.

De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), há desigualdades raciais e sociais na proficiência em matemática e língua portuguesa, além de desafios na aprendizagem de ciências da natureza – um cenário que dificulta o ingresso no ensino técnico.

Para reverter essa realidade, o programa terá duas frentes de formação: no ciclo básico, estarão língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Já na formação suplementar, oficinas de redação, acompanhamento psicopedagógico e orientação acadêmica. A carga horária total será de 320 horas.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)

