Inscrições de projetos na Mostra Nacional de Robótica segue até 15 de agosto

Estudantes, professores e pesquisadores do Amapá que atuam com robótica, programação, internet das coisas (IoT), inteligência artificial e tecnologias afins já podem inscrever seus projetos na Mostra Nacional de Robótica – Etapa Estadual Amapá. Com apoio do Governo do Estado, a submissão de trabalhos segue até 15 de agosto para participantes do ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação.

Para estudantes do fundamental, é exigida a submissão de um resumo do projeto; já alunos do ensino médio e superior devem apresentar um artigo científico. Considerada a maior mostra científica de robótica da América Latina, o evento oferece uma vitrine nacional para ideias criativas e soluções tecnológicas desenvolvidas por jovens talentos da educação pública e privada.

A apresentação dos projetos está marcada para 29 de agosto, no Sebrae Amapá, em Macapá. A ação faz parte da RoboCup Brasil e visa estimular o ensino de ciências e tecnologias em todo o país. Os participantes concorrem à classificação para a etapa nacional, que reúne representantes de todos os estados.

Link para inscrições e submissão de artigos: https://olimpo.robocup.org.br/

Local: Sebrae Amapá

Data: 28/07/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Ernestino Borges, nº 740, bairro Julião Ramos, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

