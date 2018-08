Escuta Psicológica é realizada nas praças Floriano Peixoto e Parque do Forte

O encontro é alusivo ao dia do Psicólogo e pretende promover e divulgar a psicologia a serviço da comunidade

O Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto no Brasil. A data celebra o profissional da área da saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano, lidando com os sentimentos, traumas e crises das pessoas. Para comemorar esta data tão importante, acontece nos dias 27 de agosto e 1º de setembro, O ser e o tornar-se psicólogo, que tem como objetivo falar sobre o tripé da formação acadêmica, ou seja, ensino teórico, supervisão e análise pessoal e ainda discutir sobre o planejamento estratégico necessário para a carreira de psicólogo.

No dia 27, o encontro será no auditório da Faculdade Estácio Macapá, às 18h30, na ocasião os acadêmicos e profissionais da área assistirão duas palestras, a primeira é “O tripé da formação acadêmica”, ministrada pela Psicóloga Cleidiane Lima; e “Construindo uma Carreira”, com a Psicóloga Anne Caroline. O público presente terá a oportunidade de tirar dúvidas e debater sobre os temas.

E no dia 1º de setembro, profissionais e acadêmicos do curso de Psicologia irão nas praças Floriano Peixoto e Parque do Forte para escutar e oferecer um pouco de solidariedade as pessoas que queiram conversar e desabafar; além disso ainda terá brincadeiras lúdicas para as crianças.

Segundo a Coordenadora do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico da Estácio, Alanne Sena, “Trata-se de um momento em que as pessoas que buscam acolhimento e escuta psicológica terão acesso ao serviço, uma vez que, se necessário, os acadêmicos estagiários e os profissionais realizarão os devidos encaminhamentos. A ideia é promover e divulgar a psicologia a serviço da comunidade, tornando-a mais próxima e acessível as pessoas na medida em que articula sua atuação promovendo saúde mental. Afinal, nada melhor que comemorar o nosso dia atuando com responsabilidade e compromisso social, esse é o grande objetivo do grupo Psicologia na Comunidade“, Conclui Alanne.

Programação:

27 de agosto

Hora: 18h30

Local: Auditório da Faculdade Estácio de Macapá

1º de setembro

Hora: 16h30

Local: Praças Floriano Peixoto e Parque do Forte