SENAI AP lança Edital de Gratuidade com oferta de cursos para o primeiro semestre de 2026

O SENAI Amapá lançou nesta sexta-feira (23), o Edital de Gratuidade que garante a oferta de cursos para o primeiro semestre de 2026. As oportunidades são destinadas para Macapá e Santana e contemplam capacitações de aperfeiçoamento e qualificação profissional nas áreas de gestão e administração, tecnologia da informação, vestuário, panificação e confeitaria, construção civil, produção industrial, sistemas de energia, design e informática.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

O documento está dividido em três ciclos de ofertas, com início em fevereiro e término em maio. A organização permite ao candidato planejar e traçar uma trilha de aprendizagem, por meio da inscrição em cursos de uma mesma área ao longo do semestre, ampliando assim as possibilidades de capacitação e desenvolvimento profissional conforme o perfil e o interesse de cada participante.

Primeiro ciclo

O primeiro ciclo de 2026 disponibiliza 49 cursos, sendo 36 em Macapá e 13 em Santana. As turmas ocorrerão nos meses de fevereiro e março, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Inscrições

As inscrições serão realizadas de forma presencial, nas unidades do SENAI em Macapá e Santana, no período de 26 de janeiro a 30 de abril, sempre antes do início do curso pretendido. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar os documentos originais de Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental e Médio ou declaração de matrícula, caso o candidato ainda esteja estudando, uma foto 3×4 recente, comprovante de residência atualizado e a Autodeclaração de Postulante, devidamente preenchida e assinada, disponível no Anexo III do edital.

Serviço

Escola SENAI Macapá

Rua Professor Tostes, nº 1294, bairro Santa Rita

Contato: (96) 3084-8931 ou (96) 98406-1825 (WhatsApp)

Escola Integrada SENAI SESI Santana

Avenida B1, s/nº, Vila Amazonas

Contato: (96) 3084-8984 ou (96) 98414-0741 (WhatsApp)

Polo Tecnológico SENAI

Av. Ernestino Borges, 257 – Centro

Curtir isso: Curtir Carregando...