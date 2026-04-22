4ª Semana do Quadrinho Nacional reúne artistas locais e nacionais em Macapá

Evento gratuito integra Circuito Amazônico de Quadrinhos, e promove formação, economia criativa e intercâmbio cultural

O Coletivo AP Quadrinhos realiza, nos dias 2 e 3 de maio, a 4ª Semana do Quadrinho Nacional em Macapá. A programação ocorre das 12h às 20h, no Amapá Garden Shopping, reunindo artistas, público e atividades formativas em torno da cultura dos quadrinhos.

O evento integra o Circuito Amazônico de Quadrinhos, que está em sua segunda edição. Iniciativa que promove feiras em cinco estados da região Norte e na Guiana Francesa, ampliando a visibilidade da produção nortista. Ao todo, 30 quadrinistas participam do Beco dos Artistas, sendo 20 locais e 10 convidados de outros estados, como Helô d’Angelo, da linha Graphic MSP (selo do estúdio Maurício de Souza da turma da Monica), e Eric Blake, que atua no mercado internacional.

A programação inclui oficinas, rodas de conversa, concursos de desenho, desfile cosplay e uma exposição em homenagem ao roteirista Gian Danton, reconhecido como Mestre do Quadrinho Nacional pelo Troféu Angelo Agostini.

Para o coordenador do Coletivo AP Quadrinhos, João Vinicius Gaia, o evento fortalece o cenário cultural amapaense. “A Semana do Quadrinho Nacional consolida o Amapá no circuito amazônico e nacional, valorizando nossos artistas, estimulando novos talentos e movimentando a economia criativa local”, afirma.

Além de fomentar a produção e a leitura de quadrinhos, a iniciativa também contribui para o turismo cultural, ao atrair público e artistas de outras regiões, gerando circulação econômica e ampliando a projeção do estado.

Programação

2 de maio (sábado)

Exposição em homenagem a Gian Danton

Oficina: Construção de Layout (animação) – 14h às 15h

Oficina: Criação de Pokémon – 15h30 às 16h30

Roda de conversa: Representatividade Negra nos Quadrinhos

Desfile cosplay (infantil e adulto) – a partir das 17h

Desenhaço aberto ao público

3 de maio (domingo)

Exposição em homenagem a Gian Danton

Oficina: Criação de Personagem – 14h às 15h

Oficina: Quadrinhos em Zine – 15h30 às 16h30

Roda de conversa: Vozes Premiadas – Experiências e Processos

Concurso de desenho infantil – 17h

Concurso de desenho adulto – 17h30

Desenhaço aberto ao público

Como incentivo à leitura, alunos de escolas públicas receberão vouchers para a aquisição de produtos dos artistas expositores.

O projeto conta com patrocínio da Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT), e apoio da Livraria Leitura, Tucuju Cosplay, vereador Caetano Bentes e Sabor Equinócio.

Serviço

4ª Semana do Quadrinho Nacional Macapá

Data: 2 e 3 de maio

Horário: 12h às 20h

Local: Amapá Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto, 100, bairro Universidade, Macapá (AP)

Texto: Mary Paes

Fotos: arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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