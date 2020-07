Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Upgrade no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23/7), a Operação Upgrade II para desarticular associação criminosa voltada à falsificação e venda de diplomas de graduação, no Amapá.

Policiais federais dão cumprimento a um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão na cidade de Macapá/AP.

A Operação de hoje é desdobramento da Operação Upgrade, deflagrada há um ano, em que foi constatado que os investigados, além de falsificar e comercializar diplomas falsos de graduação, dedicavam-se a prática de outros ilícitos, como a adulteração de outros tipos de documentos, comércio ilegal de armas e munições e tráfico de drogas.

As investigações iniciaram após o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá (CREA/AP) identificar que uma pessoa havia tentado obter o registro no Conselho, mediante a apresentação de um diploma falso de graduação de arquitetura.

Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, falsificação documental, receptação qualificada, comércio ilegal de armas e munições e tráfico de drogas. Se condenados, poderão cumprir pena de até 40 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

