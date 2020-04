Governo do Amapá vai contratar profissionais de Saúde em caráter emergencial para a Covid-19

Profissionais selecionados vão atuar na linha de frente da Saúde.

O Governo do Amapá publicou nesta segunda-feira, 27, o Edital de Chamamento Público Emergencial para a contratação temporária de 451 profissionais da Saúde, que reforçarão as ações de enfrentamento do novo coronavírus.

O edital está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (https://saude.portal.ap.gov.br/) e no Diário Oficial do Estado. Veja também aqui o documento.

A seleção será através de avaliação de currículos enviados para os e-mails, que constam no edital no Anexo III, até às 23h59min do dia 29 de abril. A relação final dos aprovados será divulgada no Diário Oficial e no site da Sesa, no dia 30.

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro, ou caso de nacionalidade portuguesa precisa estar amparado pelo estatuto de igualdade. Também, deverá comprovar formação e ter idade mínima de 18 anos, no momento de contratação.

São oportunidades para os seguintes profissionais:

Médicos

Fisioterapeutas

Biomédicos

Enfermeiros

Condutores de veículos de emergência

Técnicos de enfermagem

Técnicos em radiologia

Assistentes sociais

Técnicos em laboratório

Psicólogos

Conforme o chamamento, o contrato será por tempo determinado, com validade de 90 dias, a contar da data da assinatura do contrato individual, podendo ser prorrogado caso perdure o período da pandemia.

Os profissionais selecionados irão atuar nas unidades de atendimento específicos para pacientes com coronavírus, que ficam nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.