Prefeitura e Sebrae alinham tratativas para entrega de obras inclusas no projeto Macapá 300 Anos

O conceito de Cidade Inteligente, que alia tecnologia, inovação e sustentabilidade ambiental a uma economia dinâmica, abriu os debates desta segunda-feira, 22, entre gestores da Prefeitura de Macapá e Sebrae/AP. Na ocasião, foi apresentado pela equipe técnica do Sebrae o plano de entrega das obras, como Mercado Central, Feira Modelo e Bioparque, inclusas dentro do projeto Macapá Rumo aos 300 Anos.

Presente no encontro, o senador Randolfe Rodrigues enfatizou a importância histórica e cultural de cada espaço e garantiu buscar novos recursos, por meio de emenda parlamentar, para a execução e finalização das obras. “Recuperar o Mercado Central, devolvê-lo ampliado, é devolver muito da história do nosso povo. Nessa mesma linha, a Feira Modelo e o Bioparque. Essas obras devem ser ‘lincadas’ com o turismo e com a autoestima da sociedade”, ressaltou.

Dentre as linhas pontuadas na reunião estão o desenvolvimento sustentável, fomento da economia e do turismo, a inserção de novos negócios e a geração renda dentro do planejamento de cada área.

Segundo o prefeito da capital, Clécio Luís, a principal meta é viabilizar ações que possam garantir a continuidade dos serviços após a entrega das obras. “Nós queremos entregar e devolver à população obras que façam parte da história e funcionem como equipamento focado para a melhoria e bem-estar do nosso povo. Mercado, a feira e o bioparque são identidades nossas, fazem parte de algum momento da nossa vida e são necessários aos munícipes. Por isso, também a parceria com o Sebrae é primordial, para que cada empreendedor compreenda a sua importância dentro de cada planejamento”, pontuou.

Estiveram presentes no encontro, gestores municipais e a diretora técnica do Sebrae Amapá, Marciane Costa.

Ameline Borges

Assessora de comunicação/PMM

Fotos: Nayana Magalhães

