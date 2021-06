Formação para o campo: Senar/AP abre vagas para curso técnico voltado à produção de frutas

Foram abertas as inscrições para o Curso Técnico de Nível Médio em Fruticultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Amapá (Senar/AP), com início das aulas para agosto de 2021. A formação oferece um total de 90 vagas para os municípios de Calçoene, Itaubal e Laranjal do Jari, com prioridade para produtores rurais, seus familiares e colaboradores de trabalho. As inscrições vão até dia 16 de julho, confira o edital e as inscrições no site da Rede e-Tec no Senar: http://etec.senar.org.br/

A capacitação ocorrerá na forma subsequente e na modalidade a distância, organizada segundo o eixo tecnológico de recursos naturais, previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e possui itinerário formativo para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional. Com a atividade educacional semipresencial, todos os conteúdos serão disponibilizados na Internet, no material impresso e nas videoaulas, além daqueles executados nos encontros presenciais, nos polos de apoio de cada município.

Os encontros presenciais são obrigatórios e correspondem a 30% da carga horária total do curso, contemplando aulas teóricas, atividades práticas e avaliações. As datas dos encontros estão descritas no calendário de atividades a ser informado no 1º encontro presencial do curso; no polo de apoio presencial, em que o estudante esteja regularmente matriculado.

No caso da inscrição dos produtores rurais, é necessária comprovação da conclusão do ensino médio (certificado e histórico escolar) e um documento que comprove a atividade rural (inscrição estadual ou cartão estadual do produtor rural ou documento similar; certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR; declaração anual do produtor – DAP; Número do Imóvel na Receita Federal – NIRF; ou declaração do Sindicato Rural, em sua região de alcance).

Os familiares ou colaboradores do produtor rural devem anexar no ato da inscrição os documentos de escolaridade, comprovação de atividade do produtor e documento de comprovação do vínculo de parentesco ou profissional, respectivamente.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...