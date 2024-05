SENAI Amapá oferta mais de 500 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

São formações na modalidade presencial e semipresencial para Macapá, Santana e Vale do Jari

Com vagas para 11 cursos gratuitos, o SENAI Amapá abriu edital de gratuidade nesta segunda-feira, 20 de maio. Ao todo são 575 oportunidades oferecidas em Macapá, Santana e Vale do Jari, na modalidade presencial e semipresencial. As inscrições já começaram e podem ser realizadas pelo site futuro.digital até terça-feira, 21.

As formações são para: Eletricista de Instalação Predial, Almoxarife, Instalador Hidráulico, Costureiro Sob Medida, Mecânico de Motor de Popa, Pinto de Obras Imobiliárias, Montador e Reparador de Computadores, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Contábil Financeiro, Operador de Processos de Distribuição Logística e Instalador de Sistemas Fotovoltaicos.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve seguir as fases de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme o edital: inscrição online e avaliação comportamental em grupo.

Todos os resultados e convocações serão publicados no site ap.senai.br, na aba de Processos Seletivos/Oferta de Cursos. Entre os requisitos está escolaridade mínima necessária que varia conforme a qualificação desejada.

Distribuição das vagas

Eletricista de Instalação Predial – Vale do Jari – 50 vagas – Presencial – Tarde e noite;

Almoxarife – Santana e Vale do Jari – 75 vagas – Presencial e semipresencial – Manhã e Tarde.

Instalador Hidráulico – Macapá e Santana – 50 vagas – Presencial e semipresencial – Noite;

Costureiro Sob Medida – Macapá – 25 vagas – Presencial – Noite;

Mecânico de Motor de Popa – Macapá – 25 vagas – Presencial – Tarde;

Pinto de Obras Imobiliárias – Santana – 25 vagas – Presencial – Tarde;

Montador e Reparador de Computadores – Macapá e Santana – 100 vagas – Presencial e semipresencial – Manhã, tarde e noite;

Assistente de Recursos Humanos – Macapá – 75 vagas – Semipresencial – Manhã e tarde;

Assistente Contábil Financeiro – Vale do Jari – 50 vagas – Semipresencial – Tarde;

Operador de Processos de Distribuição Logística – Macapá – 25 vagas – Semipresencial – Tarde;

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – Santana – Presencial e semipresencial – 75 vagas – Manhã e tarde.

Sobre os cursos

A qualificação é destinada às pessoas que buscam formação e desenvolvimento de competências em um determinado perfil profissional ou tenham a necessidade de se recolocar no mercado de trabalho. A duração depende do curso escolhido – no mínimo 45 e no máximo 60 dias.

Para informação é preciso entrar em contato com as Escolas do SENAI, pelo e-mail: escolasenai@ap.senai.br ou pelos contatos de atendimento da Unidade na qual o candidato deseja se inscrever. Macapá: (96) 98406-1825; Santana: (96) 98414-0741; e Vale do Jari: (96) 99104-4732.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...