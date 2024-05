Imposto de Renda pode ajudar na reconstrução de bibliotecas no RS

Contribuintes podem destinar parte do valor devido ao Governo para projetos de incentivo à leitura

O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia inimaginável e o Brasil inteiro se uniu em solidariedade aos gaúchos, por meio de doações e voluntariado. Porém, ainda há muito o que se fazer e reconstruir para que a população volte a ter o mínimo de normalidade possível. E uma dessas demandas será voltada para a educação, já que muitas escolas e bibliotecas foram atingidas e tiveram seus acervos destruídos, o que irá gerar uma grande necessidade por livros.

Quem quiser colaborar, pode destinar parte do Imposto de Renda para um dos projetos de incentivo à leitura que integram o portfólio do movimento I.R. do BEM. A partir dele, pessoas físicas (que declaram via formulário completo), assim como empresas (tributadas pelo Lucro Real) podem destinar parte do valor devido ao Governo Federal para projetos socioculturais, mediante leis de incentivo à Cultura e ao Esporte.

E, o mais importante, é que como essas doações podem ser realizadas durante o ano inteiro, até quem já fez a declaração do imposto de renda este ano pode participar e declarar no I.R. do ano que vem. Para ajudar, basta acessar o site do movimento irdobem.com.br e escolher qual projeto gostaria de ver em prática.

Entre os projetos de promoção à leitura que podem fazer a diferença em escolas que foram afetadas no RS, estão o Sacola Literária, que possui um acervo com 200 livros para todas as idades; o Estante de Histórias, uma mini biblioteca recheada de livro, voltado ao ensino Fundamental I e II; o projeto Amigo da Leitura, kit com 60 livros e atividades lúdicas; e o projeto bibliográfico Histórias e Sentimentos, que trabalha a temática de sentimento e emoções, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de diversos materiais de apoio pedagógico.

Sobre o I.R. do BEM

O movimento I.R. do BEM incentiva pessoas físicas que pagam seu Imposto de Renda a destinar parte dele para iniciativas socioculturais. Todo contribuinte que faz a declaração do IR pelo formulário completo pode reverter 6% do valor a pagar para iniciativas e ações transformadoras que beneficiam muitas pessoas.

Este movimento também veio para ajudar a Iniciativa Privada a ampliar suas ações de Responsabilidade Social Empresarial, promovendo o engajamento dos colaboradores nas ações que apoia ou ainda para se tornar um novo benefício para os colaboradores. Com isso, as empresas podem escolher um projeto para apoiar e, ainda, podem ter o valor investido de volta com a restituição do Imposto de Renda.

