Sebrae coordena comitiva com 30 empresas amapaenses para participar da Feira Celebra Show 2024, em São Paulo

O evento é um dos mais relevantes do setor de celebrações e festas, a programação conta com feira de negócios, palestras, workshops e seminários

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza Missão Empresarial e Visita Técnica para a Feira Celebra Show 2024. A ação conta com uma comitiva de 30 empresas amapaenses e tem como objetivo ampliar conhecimentos sobre tendências do setor, promover o fortalecimento dos pequenos empreendedores, proporcionar geração de negócios, troca de experiências inovadoras e conhecimentos adequados ao cenário econômico atual. A feira acontece na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte, no período de 26 a 29 de maio.

A gestora do Projeto Integra Eventos Amapá, Tatiane Negrão, aponta que as missões empresariais são consolidadas no planejamento do Sebrae no Amapá, pois oportunizam experiências e vivências de mercado para os empreendedores que são clientes da instituição.

“A Feira é reconhecida como uma das maiores do setor de festas, cerimônias e celebrações. É uma grande ação que conta com a participação de marcas, fornecedores e profissionais renomados de diversos segmentos de festividades, como Natal, Halloween, Eventos Sociais, Confeitaria, Balões, Parques e Casas de Festa. Além disso, também é uma oportunidade de networking e de divulgação de marca, para os 30 participantes que vão representar o Amapá”, explica a gestora Tatiane Negrão.

Feira

A Feira Celebra Show 2024 é realizada pela Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Pressentes, Festas, Flores e Têxtil (ABCasa). O evento é uma feira de negócios no formato B2B (Business-to-Business), voltada para o comercio entre empresas e com conteúdo direcionado para lojistas ou profissionais com CNPJ ativo.

A Feira é focada em promover oportunidades de desenvolvimento e crescimento do setor de celebrações, com um dos maiores centros de exposições do Brasil, a Celebra Show irá contar com uma estrutura com mais de 50 mil metros quadrados. O evento também irá ofertar transporte gratuito saindo de pontos estratégicos da cidade de São Paulo, guarda-volumes, praça de alimentação e lounges para descanso.

Empresas

A Feira Celebra Show 2024 conta com a participação de 30 empresas amapaenses, sendo estas; Carmo’s Festas; Mundo Encantado; Bougainville Toalhas; Encant Consultoria em Cerimonial e Eventos; Fábrica de Sonhos; A Festeira; Evidence Eventos; GR Casa de Recepções Festas & Eventos; Camarim Luh Audy Festas; Jucá Eventos; Lalú Festas e Eventos; Delícias Kids Cia; 5 em 1; Spasso Villaggio; Inspire-se; Milla Decorações; Nuance Eventos; Divina Arte; W Eventos; Suely Buffet e Eventos; Di Vetro Eventos; Santore Buffet; Excalibur Eventos; João e Maria Locação e Eventos; Realliza; Cheiro de Bolo; Rossi Vídeos Stories; A Festeira; Aepse e SindEventos.

