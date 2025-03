Unifap adia divulgação do resultado provisório do PS 2025

Pendências relacionadas a etapas do processo teriam impedido a divulgação do processo seletivo, que foi adiado, de acordo com comunicado da universidade.

Segundo a Universidade Federal do Amapá, através de um comunicado enviado à imprensa, o resultado provisório do processo seletivo 2025, que seria divulgado na segunda-feira, 10, foi adiado devido a pendências internas. Uma nova data será divulgada em breve, de acordo com a universidade. Segue comunicado na íntegra abaixo:

“Ressaltamos que este adiamento se fez necessário para a finalização das etapas pendentes, garantindo que o processo ocorra de forma organizada e sem prejuízos aos inscritos.

Entendemos a expectativa de todos e asseguramos que a equipe responsável está empenhada na conclusão das etapas finais do PS o mais breve possível.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a qualidade do processo seletivo e pedimos que os candidatos acompanhem as atualizações nos canais oficiais da Unifap, onde será divulgada a nova data para a publicação dos resultados.

Agradecemos pela compreensão de todos os inscritos.”

