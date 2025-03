Amapá tem setor turístico regional fortalecido com inclusão de Santana no Mapa do Turismo Brasileiro

Adesão do município ocorreu no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo.

O Amapá continua ganhando destaque no cenário nacional do turismo. Desta vez, o município de Santana foi oficialmente incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, após reconhecimento do Conselho Municipal de Turismo. A adesão ocorreu na sexta-feira, 7, no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo.

Além disso, recentemente o estado recebeu a visita técnica do Ministério do Turismo com o programa pioneiro “PRT em Ação – Mapa do Turismo Até Você”, voltado ao desenvolvimento e valorização do turismo regional. Com a inclusão de Santana, o Amapá passa a ter sete municípios reconhecidos no Mapa do Turismo Brasileiro: Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho, Vitória do Jari e, agora, Santana.

“A entrada de Santana no Mapa do Turismo representa um avanço significativo para o setor. Isso possibilita mais investimentos, incentivos e oportunidades para fortalecer o turismo local, beneficiando tanto a economia quanto a cultura do município”, destacou a secretária de turismo, Syntia Lamarão.

O estado também conta com cinco regiões turísticas oficiais: Cabo Orange, Lagos e Pororocas, Meio do Mundo, Tumucumaque e Cachoeiras e Vale do Jari. Além disso, outra cidade amapaense, Ferreira Gomes, está em processo de inclusão no mapa, reforçando ainda mais o potencial turístico do estado. A visita técnica do Ministério do Turismo contemplou o município, que segue cumprindo os trâmites necessários para sua adesão.

Mapa do Turismo Brasileiro

O mapa é um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define a área (recorte territorial) a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios, a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise de cluster. Elas deram origem a cinco categorias (A,B,C,D e E) diretamente relacionadas à economia do turismo, sendo:

A: Quantidade de Estabelecimentos de Hospedagem;

B: Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de Hospedagem;

C: Quantidade Estimada de Visitantes Domésticos;

D: Quantidade Estimada de Visitantes Internacionais;

E: Arrecadação de Impostos Federais a partir dos Meios de Hospedagem.

Município de Santana

Segundo maior município do Amapá, Santana fica a 17 quilômetros da capital e foi criada pelo Decreto-lei 7.369 de 17 de dezembro de 1987. A cidade é conhecida como porta de entrada fluvial do Estado. Em seus portos, chegam e partem navios e barcos que fazem linha para Belém (PA) e outras cidades do Pará e da Região Norte.

Como atração turística, a Ilha de Santana se notabiliza, já servindo, inclusive, de cenário para filmes. Na região, também há vários balneários que atraem grande número de visitantes nos fins de semana. No Igarapé da Fortaleza se concentram restaurantes com cardápio variado. As manifestações religiosas ficam por conta de comunidades como Igarapé do Lago, com a tradição da festa de Nossa Senhora da Piedade.

