Detran Amapá inicia período de visitação de motocicletas que irão a leilão virtual, em Macapá

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) inicia nesta terça-feira, 11, o período para visitação das 152 motocicletas que serão leiloadas on-line no dia 18 de março. O momento é a oportunidade de os cidadãos interessados conferirem de perto as condições físicas em que os veículos se encontram.

As visitas seguirão até a quinta-feira, 13, das 8h às 13h, no pátio do Detran, na Zona Norte de Macapá. Para receber informações sobre o edital do leilão, o órgão disponibiliza uma equipe especializada para tirar dúvidas dos visitantes.

Local: Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP)

Data: 11/03/2025 às 8h0

Endereço: Rua Tancredo Neves, nº 217, bairro São Lázaro, na Zona Norte de Macapá

