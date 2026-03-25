Governo do Amapá fortalece audiovisual com adesão a arranjos regionais e amplia investimentos no setor

Iniciativa garante acesso a novos recursos federais e impulsiona a produção cinematográfica no estado.

Por Lucas Mota

O Governo do Amapá reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do setor audiovisual ao participar da formalização dos Arranjos Regionais do Audiovisual, promovida pelo Ministério da Cultura, em Recife (PE). A iniciativa prevê um investimento nacional de R$ 630 milhões para fomentar a produção audiovisual em todo o país, ampliando oportunidades para estados e produtores locais.

Com contrapartida estadual de R$ 3,45 milhões, o Amapá passa a integrar o conjunto de estados beneficiados pela política pública, que busca estruturar e desenvolver o segmento audiovisual de forma descentralizada. O investimento permitirá a ampliação de editais, o incentivo à produção de filmes e curtas-metragens, além do fortalecimento de cineclubes, salas de cinema e pesquisas na área.

Durante a programação, representantes dos estados participaram de atividades institucionais e técnicas, além de visitas a equipamentos culturais históricos em processo de restauração na capital pernambucana, reforçando a importância da preservação e revitalização dos espaços de exibição audiovisual.

O evento foi realizado no Cinema São Luiz, que serviu de set de filmagem para o filme O Agente Secreto

Para o gerente-geral do Núcleo de Produção Digital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Luan Macedo, o momento representa um avanço significativo para o setor no estado.

“Foi um momento muito importante para o Amapá, pois o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o setor audiovisual. Trata-se de um investimento de contrapartida que abre caminho para uma linha de financiamento muito maior para o segmento. Teremos produções de filmes, curtas, pesquisas, investimentos em empresas, cineclubes e salas de cinema. É um trabalho de estruturação cultural, um investimento em política pública que vem sendo construído desde o ano passado e que agora se consolida com a assinatura desse termo”, destacou.

O impacto econômico da iniciativa é significativo para o estado, dialogando com outras áreas da gestão pública, como o turismo, fortalecendo a cadeia produtiva da cultura e gerando novas oportunidades.

Foto de capa: Juana Carvalho/Secult-PE

Agência de Notícias do Amapá

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