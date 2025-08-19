terça-feira, agosto 19, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáCidadania

Governo do Amapá realiza ciclo de palestras do programa ‘Amapá por Todas Elas’ em escolas públicas

Livia Almeida

O Governo do Amapá iniciou um ciclo de palestras em escolas públicas de Macapá, para conscientizar jovens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e a importância da Rede de Atendimento à Mulher (RAM), proteção existente no estado.

A ação é coordenada pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SEPM) e integra a campanha “Amapá por Todas Elas”, que o mês de agosto realiza diversas mobilizações de conscientização, atendimentos humanizados e atividades educativas em diferentes municípios, reforçando o compromisso do Governo do Estado no combate à violência contra a mulher.

As atividades acontecem das 8h30 às 10h, com abordagens interativas que tratam de temas como violência contra a mulher, os avanços da Lei Maria da Penha, a linha de atuação da rede de proteção no Amapá e reflexões complementares sobre bullying.

Local: Escola Estadual Barão do Rio Branco

Data: 19/08/2025 às 8h30

Endereço: Avenida FAB, n. 122, bairro Central, em Macapá.

Você pode gostar também

‘Estamos honrando nossos compromissos’, destaca governador Clécio Luís em entrevista à Rádio Difusora

Livia Almeida

Cantata Natalina ‘Vozes do Coração’ será realizada pela Prefeitura de Macapá

Chico Terra

Inscrições em concurso para professor efetivo iniciam no dia 30 de abril

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.