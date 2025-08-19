Governo do Amapá realiza ciclo de palestras do programa ‘Amapá por Todas Elas’ em escolas públicas

O Governo do Amapá iniciou um ciclo de palestras em escolas públicas de Macapá, para conscientizar jovens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e a importância da Rede de Atendimento à Mulher (RAM), proteção existente no estado.

A ação é coordenada pela Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SEPM) e integra a campanha “Amapá por Todas Elas”, que o mês de agosto realiza diversas mobilizações de conscientização, atendimentos humanizados e atividades educativas em diferentes municípios, reforçando o compromisso do Governo do Estado no combate à violência contra a mulher.

As atividades acontecem das 8h30 às 10h, com abordagens interativas que tratam de temas como violência contra a mulher, os avanços da Lei Maria da Penha, a linha de atuação da rede de proteção no Amapá e reflexões complementares sobre bullying.

Local: Escola Estadual Barão do Rio Branco

Data: 19/08/2025 às 8h30

Endereço: Avenida FAB, n. 122, bairro Central, em Macapá.

