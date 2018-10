Câncer do colo do útero pode desaparecer graças a uma vacina contra o HPV

Wellington Botelho

O câncer do colo do útero é responsável por morte de mulheres em todo o mudo. Uma das razões para isso é o HPV (vírus do papiloma humano). Embora seja um vírus comum, gera um problema em nível internacional.

Porém, isso pode acabar mudando na Austrália em apenas alguns anos. O país seria o primeiro país a erradicar o HPV graças a uma vacina.

Segundo uma pesquisa do Lancet Public Health Journal, o câncer do colo do útero ainda é um flagelo global, embora na Austrália esteja se extinguindo.

Há pelo menos uma década, os australianos estabeleceram o que hoje é o principal programa de vacinação contra o vírus.

