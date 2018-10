10 dicas para preparar a próxima entrevista de emprego

Se está à procura de emprego e o chamam para uma entrevista é uma boa notícia. Logo de seguida, surge todas as dúvidas e mais algumas… Como conseguir agarrar a oportunidade? A Adecco partilha algumas dicas que podem fazer a diferença na hora H.

Lembre-se que é também a sua oportunidade de descobrir mais sobre o que o trabalho envolve e a equipa com a qual trabalhará, para que possa decidir se seria a mudança de carreira certa para si.

Com isso em mente, aqui ficam as 10 melhores dicas para garantir que tem o melhor desempenho numa entrevista de emprego.

1 – Reveja o seu CV

O seu currículo destacou-o entre os candidatos, levando-o à entrevista. Então, reveja-o bem para estar preparado para falar sobre todos os aspetos de sua carreira, formação e interesses pessoais. Certifique-se de que pode falar através de sua experiência e competências e consegue mostrar porque são estas relevantes para a vaga em questão.

2 – Pesquise a empresa

Quanto mais souber sobre seu potencial empregador, maiores serão as hipóteses de conseguir o emprego. Conheça a história da empresa, os principais concorrentes, o seu papel na comunidade, os objetivos e valores organizacionais.

Consulte também as redes sociais da empresa, porque podem fornecer informações mais detalhadas do que o site. Descubra se esta foi mencionada recentemente nos media, inclusive em publicações especializadas na área em questão, e se há notícias atuais que possam afetar o setor.

Ter muita informação sobre o assunto irá melhorar a sua confiança, fornecendo-lhe perguntas e tópicos a discutir na altura.

3 – Mostre que pode agregar valor

Na entrevista precisa de demonstrar o que pode trazer para a empresa, com o intuito de contribuir para agregar valor. Use exemplos de STAR (situação, tarefa, ação, resultado) para ilustrar as suas conquistas anteriores e explicar como a sua experiência pode beneficiar a organização.

4 – Prepare respostas para perguntas baseadas em competências

Possivelmente, terá de demonstrar as suas competências com exemplos detalhados de como reagiu em determinadas situações.

Algumas das perguntas mais comuns da entrevista incluem:

● Dê um exemplo de quando teve de convencer as pessoas de que a sua ideia era a melhor.

● Dê um exemplo de quando sentiu que estava fora de sua zona de conforto. Como lidou com isso?

● Pode falar sobre alguns riscos que tenha tomado na sua vida pessoal ou profissional?

● Dê um exemplo de quando teve de trabalhar sob uma grande pressão. Qual foi o resultado?

● Como dá prioridade à sua carga de trabalho?

Saiba mais no site Do Papel