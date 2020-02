Curso de Gastronomia EAD está entre os mais procurados de 2020

A formação a distância pode ser feita como graduação, tecnólogo ou pós-graduação

O país tem cerca de dois milhões de matrículas nessa modalidade de ensino a distância (EAD), o que representa 21% do total do ensino superior brasileiro, segundo dados do último Censo de Educação Superior. Nesse cenário, o curso de Gastronomia EAD é um dos mais procurados por estudantes. A formação a distância pode ser feita como graduação, tecnólogo ou pós-graduação.

No curso de Gastronomia EAD, o aluno aprende a dominar a arte da culinária com aulas específicas para trabalhar o conhecimento teórico e prático do aprendiz. O curso de Gastronomia ganhou destaque com a audiência dos talent show de culinária como MasterChef, Bake off Brasil, Que seja Doce, Jogo de Panelas, dentre outros exibidos na TV.

Apesar do mercado em alta, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o curso de Gastronomia EAD. Por isso, fizemos um guia para responder às principais dúvidas de quem pensa em seguir nessa carreira.

Como funciona Gastronomia EAD?

A graduação em Gastronomia EAD dura quatro anos e, ao término do curso, o aluno está habilitado com bacharelado em Gastronomia. Neste curso, estudante aprende matérias voltadas à bioquímica, história da gastronomia, microbiologia e segurança alimentar.

O curso tecnólogo em Gastronomia EAD tem duração de dois anos e oferece disciplinas na área de administração, para o gastrólogo ter autonomia para abrir o próprio negócio, bem como aulas sobre ingredientes e bebidas; elaboração de cardápios; controle de qualidade dos alimentos; gerenciamento de equipe; técnicas de montagem e decoração de pratos; dentre outros.

A pós-graduação em Gastronomia EAD é uma especialização importante para os profissionais aprofundarem os conhecimentos na área, além de atualizarem o currículo para serem mais competitivos no mercado de trabalho.

Bolsas de estudo para Gastronomia EAD

Instituições brasileiras já oferecem cursos de gastronomia a distância com bolsas de estudo de até 70%, a exemplo da Cruzeiro do Sul, Unicesumar e Uniasselvi. Para conseguir basta acessar o site do Educa Mais Brasil, escolher a modalidade do curso, selecionar a região e consultar as bolsas disponíveis para a sua região.

