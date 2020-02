ExpressVPN: Protegendo seu celular com uma VPN

Ultimamente, a Internet e seu uso têm sido um tópico importante, especialmente aqui no Brasil, com a Neutralidade da Internet sendo discutida na política. Um dos principais tópicos sobre o uso da Internet sempre foi a privacidade. Quanta privacidade você precisa? Você pode proteger sua privacidade online? Quão privado e protegido você pode estar? A melhor maneira de conseguir estar realmente protegido enquanto realiza todas as tarefas online é usando uma VPN, uma rede privada virtual.

Windows PC x Smartphone

Uma VPN para windows pc é algo de que muitos de vocês já ouviram falar, especialmente aqueles que trabalham muito com computadores durante a semana. Muitos de vocês podem não saber o que isso significa ou o que faz. Uma questão maior, porém, é que sabemos os benefícios do uso de uma VPN no computador, mas eles são transferidos para o seu telefone? Neste artigo, veremos o que é uma VPN, e como ela pode afetar o uso móvel.

Simplificando, uma VPN ou uma rede privada virtual, é um serviço que criptografa dados enviados e recebidos entre você e qualquer destino na Internet. Ao criptografar o tráfego de dados, entidades como o seu provedor de internet ou governo não poderão ver o que você está fazendo online. A atividade de rede oculta pode ter vários benefícios, além de não permitir que todos o acompanhem. Os servidores deste serviço também são hospedados em muitas partes diferentes do mundo, o que também pode afetar sua experiência online.

Mais razões para usar uma VPN

O uso de uma VPN ou rede privada virtual não é apenas para aqueles preocupados com quem possa estar assistindo a sua atividade online. Empresas individuais usam estas redes para garantir que apenas seus funcionários estejam visualizando seu conteúdo. As pessoas que fazem o download com frequência podem usar uma VPN para não serem rastreadas ou colocadas em uma lista de observação. Alguém pode usar uma para poder assistir TV ao vivo, por exemplo, de uma emissora que não seja transmitida no Brasil.

Há algum tempo atrás foi dito que uma pessoa não precisaria de uma rede privada virtual no seu celular. Isso não é verdade. Uma VPN não apenas protege seu uso da Internet móvel, mas também protege os dados de seus aplicativos. Todos os dados recebidos e enviados do uso do aplicativo também precisam passar pela VPN, para que contenha todos os benefícios.

Prós e contras de uma VPN

Falando nisso, existem prós e contras no uso de um serviço VPN. Um dos principais benefícios do uso do serviço, e o que vamos focar, é a segurança. Ao usar um serviço, seus dados são embaralhados e ocultos. Eles estão ocultos da maioria das fontes que tentam obter seus dados e até as que podem encontrá-lo não conseguem decifrar o que você está fazendo. Isso protege você da maioria das pessoas e entidades com as quais você se preocupa.

O golpe conhecido como ataque Man-In-The-Middle ou Homem do meio é relativamente fácil de realizar contra qualquer celular que se conecte à uma rede Wi-Fi aberta, como a de um aeroporto ou bar. Um aplicativo VPN para celular evita sempre que este golpe funcione, protegendo as senhas e dados bancários de seus usuários.

Além disso, uma rede privada virtual pode ajudá-lo a acessar informações que normalmente seriam bloqueadas. Isso significa usar materiais para o seu trabalho ou acessar um site hospedado em um país diferente, você tem a chance com uma VPN. Então agora você pode assistir à palataformas de streaming de vídeos de outros países.

Infelizmente, onde há profissionais, há contras. O golpe mais comumente experimentado é a velocidade da Internet mais lenta que o normal. Isso acontece porque o serviço precisa ocultar e embaralhar seus dados. Existem alguns outros contras ao usar um serviço, mas a velocidade da conexão é a mais ciente. Esta lentidão da Internet só acontece com aplicativos VPN que são gratuitos. Alguns pagos têm a velocidade dos servidores ultra rápidas além de vários países para você pode escolher. A que nós recomendamos tanto para celular como para PCs e tablets é a ExpressVPN.

Devo utilizar uma VPN no celular?

A questão principal deste artigo é se você deve usar um serviço VPN com seu telefone. A resposta é simples, por que não? Se você já está usando um no seu computador ou está interessado em estar mais seguro com suas práticas, por que não usá-lo. Principalmente com invasão de celulares até de autoridades acontecendo no Brasil e afora.

A maioria das empresas mais conceituadas que possuem serviços de rede virtual também possuem aplicativos fáceis de usar para seus dispositivos móveis. Algumas empresas ainda oferecem extras como monitoramento de largura de banda se você tiver um plano de dados medidos.

