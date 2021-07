Google lança aplicativo para sincronizar arquivos e fotos

O Google está otimizando como guiar os usuários para fazerem backup e também sincronizar os seus arquivos. A empresa está lançando um novo aplicativo para o Google Drive disponível para desktop no Mac e Windows.

Sendo assim, o Drive para desktop substituirá o aplicativo backup e sincronização, bem como Drive File Stream, que é para usuários corporativos. Agora, o Google Workspace é disponível para todos e a marca não viu mais sentido em manter métodos de sincronização separados.

O novo aplicativo combina os benefícios do backup e sincronização com o Drive File Stream, segundo informações do Google. Assim, você poderá fazer upload e sincronizar suas fotos e vídeos no Google Fotos e no Drive.

Veja mais no Olhar Digital

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado