Modo escuro do WhatsApp chega ao iPhone; recurso já está disponível para Android

Depois de aparecer para usuários do robô, usuários de iPhone cadastrados no programa de testes do app começam a encontrar o recurso

O modo escuro do WhatsApp no iPhone está próximo: usuários cadastrados do programa de testes do aplicativo já encontram o recurso em sua versão mais recente, uma indicação de que deve ser disponibilizado em breve para todo mundo. Em janeiro, o modo escuro já havia sido lançado para usuários do Android.

O modo escuro é um recurso muito aguardado por inúmeros usuários do app. A sua chegada ao WhatsApp segue uma tendência do mundo dos aplicativos, que já e pode ser encontrada no Instagram, Twitter, Messenger e YouTube – já o Facebook segue testando o recurso.

O programa de testes do WhatsApp permite receber e avaliar com antecedência os novos recursos que chegam na plataforma. Ainda não há, porém, um prazo de quando o modo escuro chegará na versão tradicional do aplicativo tanto no Android quanto no iOS.

Modo escuro do WhatsApp pode gerar economia de energia?

O modo escuro ou ‘dark mode’ se tornou uma febre nos smartphones e já é encontrado de forma nativa em aparelhos modernos que tenham tela OLED e sejam equipados com Android 10 ou iOS 13. Além da baixa luminosidade tornar a leitura mais agradável, há a expectativa de que ele ajude a economizar a bateria.

