Pré-matrícula unificada para vagas remanescentes iniciará nesta segunda, 10

Iniciará nesta segunda-feira, 10, o período de pré-matrícula unificada para as vagas remanescentes das escolas municipais de Macapá e Santana, e escolas estaduais. No município de Macapá, serão abertas vagas para educação infantil (1º e 2º períodos) e fundamental I (do 1º ao 5º ano). A pré-matrícula será feita de forma online, por meio do site www.escolapublica.ap.gov.br, a partir das 14h. Pais e responsáveis que ainda não matricularam seus filhos devem ficar atentos ao prazo, que se encerra na quarta-feira, 12 de fevereiro.

Para a realização do processo online, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, CPF e carteira do SUS do estudante; e RG, CPF e comprovante de residência do responsável. Estão sendo disponibilizadas nesta etapa da pré-matrícula 2.165 vagas, sendo 1.763 para as escolas de ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano) e 402 vagas para as escolas de educação infantil (1º e 2º períodos).

A entrega de documentos dos alunos e a confirmação da matrícula na escola acontecerão nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro.

Karla Marques

