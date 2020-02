SESI e SENAI AP realizam processos seletivos para preenchimento de vagas em Macapá, Santana e Vale do Jari

Macapá/Santana/Vale do Jari – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realizam processos seletivos para contratação de colaboradores para atuarem nas unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari, em Monte Dourado. A fase de envio do currículo ocorrerá no período de 10 a 12 de fevereiro de 2020 e será realizada exclusivamente por e-mail: [email protected] (para as vagas de técnico e auxiliar de apoio) e [email protected] (para a vaga de instrutor).

Os interessados deverão acessar o site www.sesi.org.br ou www.ap.senai.br para obter todas as informações e orientações do certame. Os Comunicados são publicados na área Processos Seletivos.

Estão sendo ofertadas as seguintes vagas: Técnico Operacional­ – Licitação (Graduação em Administração, Contabilidade ou Direito) – 1 vaga + cadastro de reserva; Técnico Operacional­ – Psicologia (Graduação em Psicologia) – 1 vaga + cadastro de reserva; Auxiliar de Apoio – Agente de Portaria (Ensino Médio completo) – 3 vagas + cadastro de reserva.

O SENAI também abriu 1 vaga + cadastro de reserva para contratação de instrutor horista. O profissional deverá ser graduado em Engenharia Mecânica e/ou Graduação em qualquer área com formação Técnica em Mecânica Industrial ou Eletromecânica. A lotação será no SENAI Vale do Jari, em Monte Dourado. O resultado será publicado no site www.ap.senai.br.

Inscrição

No assunto do e-mail, o candidato deverá informar o número e o título da vaga, além do nome completo. O currículo que será encaminhado deverá estar em formato PDF, conter as informações necessárias para análise, e, obrigatoriamente, um endereço de e-mail. Deverá ser encaminhada juntamente com o currículo a Declaração de Vínculo de Parentesco, devidamente preenchida e assinada. O e-mail será a única forma de comunicação entre a instituição e o candidato, por ele será realizada a convocação para as etapas subsequentes.

O processo seletivo terá quatro etapas, são elas: 1ª: Análise Curricular – eliminatória; 2ª: Comprovação Documental – eliminatória; 3ª: Dinâmica de Grupo – eliminatória (para os cargos de técnico e auxiliar) e Microaula – eliminatória (para o cargo de instrutor) e 4ª: Entrevista Individual – eliminatória.

O resultado final será publicado nos sites do SESI e do SENAI Amapá, contendo uma lista geral com os nomes dos candidatos aprovados e cadastro de reserva, por ordem classificatória. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do resultado final no site, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada pelo SESI AP ou SENAI AP, de acordo com a necessidade da instituição.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...