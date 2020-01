Governo do Amapá lança edital para contratação temporária de professores e pedagogos

Profissionais contratados irão atuar no calendário escolar de 2020.

O Governo do Amapá lançou o edital para contratação temporária de professores e pedagogos. Os profissionais irão atuar na educação básica e profissional nas escolas da rede estadual de ensino localizadas na capital, municípios e distritos, e nos centros especializados, durante o ano letivo de 2020. O processo é conduzido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed).

São 1.117 vagas ofertadas. A inscrição é online no site www.processoseletivo.ap.gov.br e inicia dia 03 de fevereiro e segue até o dia 06 do mesmo mês. Clique aqui e baixe o edital

Cargos e Salários

Das 1.117 vagas ofertadas pelo processo, 40 delas são específicas para o cargo de pedagogo. O processo prevê ainda formação de cadastro reserva. Os salários ficaram assim definidos:

Pedagogo

Professor (20h/semanal): R$ 1.650.

Professor (40h/semanal): R$ 3.300.

Para o cargo de professor, as contratações serão para lecionar nas disciplinas de: língua portuguesa, língua inglesa, língua francesa, língua espanhola, matemática, sociologia, química, história, geografia, física, filosofia, ensino religioso, educação física, ciências, biologia, arte, educação especial e 1º ao 5º ano.

Para efetivação da contratação, os candidatos aprovados não poderão possuir vínculo empregatício e deverão declarar a ausência de vínculo por meio de declaração, conforme modelo anexo no edital.

Etapas

1ª Etapa: inscrição do candidato via internet, no portal www.processoseletivo.ap.gov.br, fazendo opção por um único município e cargo.

2ª Etapa: apresentação dos documentos originais comprobatórios, com a entrega de três cópias legíveis, encadernadas, com numeração em cada página conforme sequência e listagem apresentada no edital, além de uma foto 3×4.

O local para apresentação dos documentos e entrega das cópias será divulgado junto com a lista dos classificados para essa etapa do processo.

Cronograma

Inscrição: 03/02 a 06/02

Divulgação do resultado preliminar: 07/02

Recursos: 08/02

Divulgação dos Recursos e Resultado Final da 1ª Etapa: 12/02

Convocação dos Aprovados para entrega de documentos: 14/02

Prova de títulos (análise documental): 17/02 a 22/02

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova de Títulos: 26/02

Recursos: 27/02

Divulgação dos Recursos e Resultado Final da 2ª Etapa: 29/02

Fonte: Governo do Amapá