Espetáculo teatral aborda questões sociais e cotidianas de moradores de palafitas

Apresentações gratuitas acontecem nos dias 30 e 31 de julho, com objetivo de propor reflexões acerca de questões que afetam populações das áreas de ponte

A companhia Casa Circo, apresenta nos dias 30 e 31 de julho, o espetáculo “Técno-Palafíticos, Prólogo de uma Amazônia em Suspensão”, com o objetivo de propor reflexões acerca de questões sociais que dialogam com a realidade dos moradores de palafitas.

Nesta quarta-feira (30), o espetáculo acontece no projeto Raízes do Brasil (Boa Semente), no Pacoval, e no dia seguinte (31), na Universidade Federal do Amapá. As apresentações, iniciam às 19h.

A proposta do espetáculo surgiu da necessidade da Companhia em falar em seus trabalhos cênicos, das áreas de ponte, as palafitas.

Surge assim, a pesquisa sobre as inúmeras questões que permeiam o dia-a-dia dessas comunidades. As constantes cheias, a falta de saneamento básico, o modo de vida das pessoas, a violência, mas acima de tudo, o quanto esse lugar é repleto de pessoas trabalhadoras, que estão em suas lutas diárias, em busca do sustento para suas famílias.

Ana Caroline, atriz e diretora, ressalta que a ideia é descentralizar a produção artística da Cia Casa Circo, levando o projeto Técno-Palafíticos para debates e reflexões no ambiente onde se vivencia aquilo que o espetáculo aborda. Além de trazer o tema para a universidade, local onde se pensa estratégias de acessibilidade, pensamento crítico e formação da cultura cênica.

“Apresentar esse espetáculo em área de ponte, é importante para que a plateia se identifique com a mensagem transmitida. O local potencializa a conexão que queremos alcançar com o público”, enfatiza Caroline.

A trilha sonora do espetáculo é executada ao vivo. Em cena, três atrizes, Ana Caroline, Iara Pires e Stefhany Borges e o músico, Gabriel Guimarães. Juntos cantam e tocam ritmos que embalam o dia-a-dia dos moradores das palafitas, passando pelo famoso Tecno Melody, o Bolero, Funk e o Rap.

SINOPSE:

TÉCNO-PALAFÍTICO – Prólogo De Uma Amazônia Em Suspensão, é um recorte na cultura ancestral das palafitas que atravessam o tempo e as marés da Amazônia e chegam à modernidade compondo a arquitetura das cidades. Neste emaranhado de muitas histórias, não se sabe se são as pontes que sustentam os sonhos, ou se são sonhos que sustentam as pontes. Mas entre sonhos e desejos, ator e atrizes buscam ecoar os anseios de uma sociedade segregada de seus direitos urbanos.

FICHA TÉCNICA:

Direção: Ana Caroline

Assistente de Direção: Jones Barsou

Dramaturgia: Jones Barsou

Elenco:

Ana Caroline

Iara Pires

Stefhany Borges

Gabriel Guimarães

Figurino: Fernanda Bastos (EraSelvatica)

Cenografia: Ana Caroline, Jones Barsou, Ya Juarez, Paula Morazza

Iluminação: Jones Barsou

Trilha sonora: Jones Barsou; João Amorim; Gabriel Guimarães

Intérprete de Libras: Tamila Lima

Filmaker: Paula Morazza

Identidade Visual: Ya Juarez

Assessoria de imprensa: Mary Paes

Este projeto foi contemplado no EDITAL Nº 002/2024 – INICIATIVAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS – LEI PAULO GUSTAVO FOMENTO CULTURAL, com recurso da Lei Paulo Gustavo, geridos pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE MACAPÁ – FUMCULT.

Serviço:

Espetáculo “Técno-Palafíticos, Prólogo de uma Amazônia em Suspensão”

Dia 30 de julho | 19h

Local: projeto Raízes do Brasil – Projeto Boa Semente, travessa José Juca de Mont’Alverne, 286, Pacoval

Dia 31 de julho | 19h

Local: UNIFAP – DEPLA – Bloco de Letras e Artes Visuais

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

