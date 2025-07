Pescadores terão serviços gratuitos na Carreta Empreendedora do Sebrae em Oiapoque

Entre os serviços estão orientação sobre a legalização de Registro de Pescador Profissional Artesanal – RGP, emissão de CAF, linhas de crédito para pescador e regularização fundiária

Como parte da programação técnica da Feira Internacional de Oiapoque, o Sebrae e parceiros, realizam atendimentos, gratuitos, para pescadores. Os atendimentos ocorrem na Carreta Empreendedora em Oiapoque, estacionada na Praça Ecildo Crescêncio Rodrigues, no período de 28 a 30, das 9h às 17h.

A analista de negócios do Sebrae, Ariela Paiva, reuniu com o presidente da Colônia de Pescadores de Oiapoque, Júlio Garcia, que anunciou mais de 300 trabalhadores que buscam orientações. “Com os atendimentos integrados, vamos apoiar pescadores e indústrias pesqueiras na regularização de documentos e orientações sobre linhas de crédito”, afirmou, Ariela Paiva.

Os técnicos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Secretaria de Pesca e Aquicultura do Amapá (Sepaq), Instituto Rural de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá (Rurap), Instituto de Terras do Estado do Amapá (Amapá Terras), Marinha do Brasil, e o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), orientam sobre emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), linhas de crédito para pescador, Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP-Pescador) e aquicultor, regularização fundiária, sobre plano estadual da pesca e levantamento das embarcações.

Para a servidora do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Greicy Silva, a instituição promove o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e nesse sentido. “A Superintendência Federal de Aquicultura no Amapá se faz presente na Carreta Empreendedora do Sebrae que visa trazer oportunidade para quem vive da Pesca no município do Oiapoque”, declarou Greicy Silva.

A Feira Internacional de Oiapoque é uma realização do Sebrae, da Agência Amapá e Governo do Estado do Amapá, com a parceria da Coletividade Territorial da Guiana (CTG), Câmara de Comércio e Indústria da Guiana (CCIG), Prefeitura Municipal de Oiapoque, Associação Comercial de Oiapoque (Acoi), Serviço Nacional do Comércio (Senac) e Sindicato das Empresas de Turismo do Amapá (Sindetur) e LAN Telecom.

