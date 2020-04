Prefeitura de Macapá recebe máscaras produzidas pelo Senai Amapá

Macapá – As primeiras máscaras de proteção produzidas em impressoras 3D pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá foram doadas à Prefeitura de Macapá. Conhecidos como face shield, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) serão destinados aos profissionais que estão na linha de frente de atuação no combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Diante da pandemia, o uso do EPI é fundamental para diminuir a propagação do vírus. Com ele, o usuário pode se proteger de doenças transmitidas por substâncias corporais, como respingo de sangue, secreção corporal ou saliva, tendo em vista que a máscara-escudo cobre toda a frente e a lateral do rosto.

A utilização da face shield se popularizou por conta da escassez da máscara N95, que, diante da grande demanda no mundo todo e por não ser reutilizável, tornou-se item difícil de ser encontrado no mercado. Por não ser descartável, pode ser usada mais vezes, desde que higienizadas e esterilizadas.

“Hoje entregamos o primeiro lote de nossa produção e seguiremos com o compromisso de continuarmos trabalhando para em breve entregarmos mais equipamentos a outras entidades que precisam do material. O momento exige de nós um esforço maior ainda em encontrar maneiras de contribuir com a sociedade e é isso que o SENAI Amapá está fazendo”, destacou a diretora de Operações da instituição, Alyne Vieira.

“O sistema S sempre foi muito parceiro da prefeitura e agora, mais uma vez, demonstra isso. Eles entregaram ao Município as primeiras 30 máscaras face shield, que servirá não só para profissionais de saúde, mas também aos que trabalham em laboratório, os que fazem a sanitização dos ambientes, os coveiros, e isso ajudará no trabalho desenvolvido por eles, com muita garra e maestria”, ressaltou o prefeito Clécio Luís.

Fabricação

Seguindo um padrão internacional, para fabricar a máscara, os técnicos do SENAI utilizam o polímero poliácido láctico (PLA) para impressão da estrutura que é fixada na cabeça e uma placa de policloreto de vinila, conhecido como PVC, do tipo acrílica, transparente. Depois da impressão e do corte da placa de PVC, os profissionais fazem a montagem.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...