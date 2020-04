Secretaria de Educação de Macapá intensifica uso de plataforma online para ensinar alunos

Desde o início da quarentena nas escolas do município, a Secretaria Municipal de Educação vem adotando medidas e estratégias para dar continuidade às atividades escolares em toda a rede e dar suporte diário para que os seus quase 35 mil alunos não deixem os estudos de lado durante esse período de isolamento social.

Pensando nessa necessidade e utilizando ferramentas que já vinham sendo inseridas nas novas metodologias de ensino das unidades escolares, a secretaria aliou tecnologia à prática de ensino das salas de aulas, para dar continuidade ao ensino-aprendizagem dos alunos durante o período de isolamento social.

“É a evolução desse processo, de utilizar a tecnologia e todas as mídias sociais. Uma delas é o celular, que antes a escola retinha da criança, mas hoje é uma das principais ferramentas, que é a criança estar utilizando isso. Estamos planejando a capacitação efetiva dos nossos professores, para que eles possam utilizar efetivamente, a partir de agora, as mídias sociais em sala de aula”, diz a secretária de Educação de Macapá, Sandra Casimiro.

Como uma nova ferramenta de ensino, que já está disponível para o acesso, a secretaria criou uma plataforma online de educação. Um site recheado de conteúdo, onde, além de professores e alunos, a comunidade geral também poderá ter acesso. São videoaulas, jogos educativos, cadernos de atividades, contos infantis, e-books, além de orientação e informações importantes sobre os cuidados e medidas de prevenção ao Coronavírus. O conteúdo pode ser acessado no https://sites.google.com/view/semedmacapa.

Paralelo à plataforma, a secretaria dá continuidade também ao envio de atividades, vídeos e orientação para os alunos e pais, por meio dos grupos de WhatsApp, fornecendo materiais impressos aos alunos que não possuem acesso à internet. Essas são algumas formas que o Município vem criando para dar continuidade às atividades diárias dos alunos, durante o período de quarentena.

“Nossa equipe de educação vem trabalhando com o envio de atividades e videoaulas pelo WhatsApp para os alunos, e está dando muito certo. Agora, estamos estendendo à toda a rede municipal com a criação do site. Onde tem internet, os alunos poderão ter acesso às videoaulas e outros conteúdos. Aonde não tem, as atividades estarão chegando de forma imprensa, como o arquipélago do Bailique, onde as crianças já começaram a receber suas atividades”, ressalta o prefeito Clécio Luís.

Durante esta semana, novos materiais, como cadernos de atividades, estão sendo preparados pelos professores da rede municipal, para todas as modalidades de ensino, que, em breve, estarão sendo também entregues aos alunos. Além de uma nova ferramenta digital que está em fase de conclusão.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Karla Marques

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...