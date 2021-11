Cartão Auxílio Alimentação: 1.281 novos beneficiários são anunciados; confira a lista e os públicos contemplados

Para alguns públicos a distribuição inicia nesta quarta-feira (1), na Casa do Bolsa.



Por Vithória Barreto – Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), divulga a lista de beneficiários do último lote de cartões Auxílio Alimentação. São 1.281 novos cidadãos que poderão utilizar o benefício para a compra de alimentos nos estabelecimentos comerciais de Macapá. Neste lote, diversos públicos foram beneficiados. Confira a lista de nomes e os perfis.

Confira a lista abaixo.

Grupos que devem retirar o benefício na Casa do Bolsa



Dos oito perfis contemplados nesta remessa do auxílio, seis deverão se dirigir à Casa do Bolsa partir desta quarta-feira (1) para a retirada do benefício. A unidade, localizada no bairro do Trem, na rua Leopoldo Machado- no 2834, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Aterro Sanitário

16 cartões estão disponíveis para os beneficiários trabalhadores do aterro sanitário de Macapá. As inscrições foram feitas na ação organizada pelas secretarias de Assistência Social e Mobilização e Participação Popular (Semopp) no dia 5 de agosto.



Feiras de Macapá

98 trabalhadores autônomos das feiras do Novo Horizonte e Ana Nery foram contemplados e podem retirar o cartão na Casa do Bolsa.

Terreiros

21 cartões estão disponíveis para quem se inscreveu nas ações ocorridas nos terreiros de Macapá. As ações foram organizadas pelo Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Improir) e Semas nos dias 28, 29 e 30 de julho.

Fundação Municipal de Cultura (Fumcult)

Trabalhadores do setor cultural que se inscreveram através da Fumcult somam 81 benefícios disponíveis para retirada na Casa do Bolsa.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Simpatia e trabalhadores do setor de restaurantes da Fazendinha

São 113 cartões disponíveis para usuários do Cras Simpatia, equipamento que atende a Fazendinha. Os trabalhadores do setor de restaurantes do bairro somam 187 beneficiários que se inscreveram na ação realizada no restaurante Oasis.

Moradores do Conjunto Mestre Oscar Santos e Igreja Evangélica Plenitude

84 beneficiários do cartão são moradores que se inscreveram em ação da Casa do Bolsa no Conjunto Mestre Oscar e também em evento ocorrido na Igreja Evangélica Plenitude.

Demais grupos com entregas programadas

Distritos de Macapá

Uma nova remessa com 146 cartões é destinada às famílias residentes do arquipélago do Bailique. Em breve, a Prefeitura de Macapá anunciará uma ação para a entrega do benefício diretamente na localidade.

Na região do Pacuí, 443 cartões deverão ser distribuídos em ação que será realizada pela Prefeitura nas comunidades do distrito.

Para os moradores que se inscreveram nos eventos organizados em parceria com o Improir nas comunidades de Ambé, Ilha Bela, Peixe-Boi e São Pedro dos Bois, 74 cartões também serão disponibilizados em ações que ocorrerão nas comunidades.

Público LGBTQIA+

22 beneficiários do público LGBTQIA+ se inscreveram na ação ocorrida em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SEMDH) no dia 29 de maio, na Casa do Bolsa foram contemplados. Para este grupo, será realizada uma ação de entrega do benefício no dia 07 de dezembro, às 10h, no auditório do Centro de especialidades Dr. Papaléo Paes.

Sobre o Auxílio Alimentação

O Programa Auxílio Alimentação é executado pela Prefeitura de Macapá com recurso de emenda parlamentar da bancada federal no valor de R$ 15 milhões, alocados pelos deputados federais Acácio Favacho (Pros), Luiz Carlos (PSDB) e senador Randolfe Rodrigues (Rede).

