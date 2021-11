Macapá recebe 2ª Feira Quilombola Cadeia Produtiva e Geração de Renda Criativa

A 2ª Feira Quilombola Cadeia Produtiva e Geração de Renda Criativa acontece a partir das 9h, no Centro de Cultura Negra do Amapá. O evento será aberto ao público, seguindo as normas e orientações de combate a Covid-19. O uso de máscara será obrigatório.

O evento tem o objetivo de ser vitrine de produtos produzidos pelas comunidades negras do município. Ao todo, 19 comunidades irão expor seus trabalhos. Além da comercialização de artesanatos, também haverá vendas de comidas típicas e conta ainda com roda de capoeira para criançada.

Farinha, alface, mel, pimenta, jerimum, galinha caipira, ingá, andiroba, cheiro-verde, açaí, cachaça de jambú, gengibirra, tucupi, óleos e plantas medicinais, banana, abacaxi, artesanato em geral, louças de barro e literatura afro serão alguns dos itens comercializados no evento.

SERVIÇO:2ª Feira Quilombola Cadeia Produtiva e geração de renda criativaSábado, 13 de novembro de 2021 – de 9h às 16hLocal: Centro de Cultura Negra do Amapá, na rua General Rondon, Laguinho

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado