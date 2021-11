Festival Gastronômico oferta oficinas e concurso culinário

O evento conta ainda com oficinas, aula Show com chef convidado e exposição de empresas parceiras

Nos dias 24, 25, 26 acontece a 1ª edição do Festival de Sabores do Senac. Um grande evento com aula show com o chef convidado Léo Modesto, palestras, concurso culinário e oficinas. O primeiro e último dia serão transmitidos ao vivo, no YouTube do Senac Amapá.

No primeiro dia, das 16h30 às 19h30, acontece a apresentação musical da cantora Brenda Melo e do grupo de Marabaixo Tia Sinhá. Na entrada do auditório haverá a exposição de quadros do fotógrafo Floriano Lima. Como atração principal, recebemos o chef Léo Modesto para ministrar a aula show, com o prato Creme de camarão com tucupi, que será transmitida ao vivo, pelo Youtube do Senac Amapá.

No segundo dia, das 8h às 18h, o evento ofertará sete oficinas gastronômicas. Marmitas saudáveis, Como Abrir uma Empresa de A&b, Cozinha Amazônica, Mesa posta para Natal e Table Decor, Explorando o potencial frutífero do abacaxi na sua integralidade, Decoração de Panetones e Uso das mídias sociais na gastronomia, são os títulos das oficinas ofertadas. A inscrição é um 1kg de alimento não perecível.

No último dia de evento, das 8h às 12h, realizaremos a semifinal do concurso “Chef Senac Tucuju”, com os três finalistas. Eles terão 1h para apresentar o prato escolhido. Às 14h, acontece a mesa redonda para dialogar sobre o tema “O empreendedorismo na Gastronomia” e em seguida, às 17h, a final do concurso culinário, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Premiação

O primeiro colocado ganhará um troféu, um dólmã personalizado com o nome do evento, um vale compras no valor de R$ 500,00 em supermercado e um voucher de 100% de desconto em um curso do Senac.

O segundo colocado ganhará um troféu, um dólmã personalizado com o nome do evento, um vale compras no valor de R$ 300,00 em supermercado e um voucher de 50% de desconto em um curso do Senac.

Exposição

A exposição acontecerá na área de convivência do Senac o dia inteiro, com os produtos: camisas personalizadas, produtos agrícolas, chopp gourmet, produtos industrializados e artesanais de empresas parceiras.

Parceiros

O evento festival de sabores conta com apoio de 20 parceiros, que são: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Associação Brasileira das Agências de Viagens do Estado do Amapá (Abav-Ap), Associação se Empresários e Prestadores de Serviços de Eventos do Amapá (Aepseap), 313 Restaurante, Flora restaurante, Das Marias Cozinha Industrial, Ytalo Ruan, Floriano Lima, Empório Shekinah, Chopp da Vovó, Point das Hortaliças Agroecológicas, Jumbinha, Weice Assessórios, Divino’s Burguer, Underground Club Rock Bar, Xerfan Nutracêuticos, DMC material de construção, Sarney, Nestlé e Gusta’s Food Delivery.

Patrocinadores

O evento conta com os seguintes patrocinadores: Serviço Social do Comércio (Sesc), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Amapá (Sindgêneros), Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapá (Sindetur), Mariza Alimentos, Casa do Sorveteiro, Moinho, Atalanta Hotel, Matrix Bebidas e Conveniência.

