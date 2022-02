Ucrânia aceita negociar com a Rússia após invasão das principais cidades do país

Volodimir Zelenski mudou o tom após invasão em Kharkiv e situação em Kiev; Diálogo pode acarretar na rendição ucraniana

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski aceitou negociar um acordo para interromper a guerra contra a Rússia, que começou na última quinta-feira (24). Na prática, ele pode estar assinando sua rendição para Vladimir Putin. A decisão acontece após tropas russas invadirem a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia.

Durante a manhã na Ucrânia (madrugada no Brasil), o Kremlin anunciou que uma delegação foi enviada para Gomel, cidade em Belarus, próximo a fronteira. “Estaremos prontos para começar negociações”, disse o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov.

Por meio das redes sociais, Zelenski tinha dito que recusou as negociações e disse que não iria se entregar. Porém, a presidência mudou de ideia no período da tarde (manhã no Brasil) e aceitou ir a Gomel.

O governo ucraniano também aceitou participar do encontro por conta da situação em Kiev, capital do país. A cidade está cercada por dois pontos, a noroeste e a nordeste, mas os russos ainda não fizeram uma ação de invasão.

