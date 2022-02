Tropas da Rússia invadem Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia

O Exército Russo invadiu neste domingo (27) a cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, e gerou uma enorme batalha ao longo da noite. Já em Kiev, capital do país, os bombardeios continuaram, mas sem sinal de uma ofensiva total no centro da cidade.

Os russos usaram blindados, tanques e obuseiros autotransportados para entrar na cidade. Logo no início, um gasoduto na região foi explodido, mas não há ainda uma avaliação do impacto do ataque.

Uma eventual queda de Kharkiv poderia ser fatal para os ucranianos. Pelo fato da cidade possuir 1,4 milhões de habitantes, ela é uma importante base para o país.

Mesmo com os ataques, Oleh Sinegubov, o governador da região, disse que a Ucrânia ainda controla a cidade de Kharkiv.

“O controle de Kharkiv é totalmente nosso. As forças armadas, a polícia e as forças de defesa estão trabalhando, e a cidade está sendo limpa completamente de inimigos”, disse ele.

Vale lembrar que ao longo desses quatro dias de conflito, o Exército Russo também tomou cidades nos arredores de Kherson, cidade cerca de 500 km ao sul de Kharkiv.

Ataques em Kiev

Na capital, a madrugada foi de ataques em torno da cidade. Um grande depósito de petróleo de uma base aérea de Vasilkiv, a sudeste de Kiev, foi atingindo.

O centro da cidade não foi invadido pelas tropas russas. Mesmo assim, as ruas estão completamente vazias, sinal de que a população permanece em casa com medo de qualquer ofensiva.

“A noite foi brutal. Hoje, não há uma única coisa no país que os ocupantes não consideram um alvo aceitável. Eles lutam contra jardins de infância, prédios residenciais, até ambulâncias”, disse Zelenski, em um vídeo no Instagram.

Um toque de recolher está em vigor na capital, cuja defesa de áreas centrais parece entregue a milícias e civis, que receberam ao menos 18 mil fuzis, liberando militares para a linha de frente.

