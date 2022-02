Em Dubai, roraimense representa Brasil em competição internacional de beleza

Guilherme Oliveira – Revista Cenarium

MANAUS – Natural de Roraima e vencedora do Miss Brasil Teen 2021, Thaynara Vargas irá representar o Brasil no concurso internacional Miss Teen Universe, em Dubai, nos Emirados Árabes. A roraimense já está em território árabe para fomentar a beleza brasileira no concurso que conta com representantes de 30 países. A competição começa neste domingo, 27, e a grande final está marcada para o dia 7 de março.

O treinamento da Miss para o concurso tem sido estratégico. Para isso, Thaynara conta com as orientações do expert em concursos de beleza, Paulo Filho, já habituado a preparo de misses. O plano de estratégia para êxito no concurso é baseado em reforçar os pontos fortes da participante, descrita por Paulo como impactante e única. Para a promoção da participante, o planejamento de mídia inclui entrevistas, fotos e vídeos.

Ao levar em consideração os fatores específicos do país sede da competição, a equipe da jovem estuda particularidades religiosas e culturais de Dubai. Foi elaborada uma preparação especial quanto ao guarda-roupa e imagem pessoal da Miss. Anteriormente, Thaynara teve ensaios de passarela na Ópera de Arame, em Curitiba, e aulas de dança com coreógrafa profissional.

Com uma rotina exaustiva, a Miss Brasil Teen acorda cedo, faz produção, prova looks, fotografa, participa de gravações para sua promoção, concessão de entrevistas, visitas a pontos turísticos e momento de respostas ao público que a acompanha. Mesmo já familiarizada com a flexibilidade na fala, a roraimense continuará exercitando oratória e conversação até o dia da grande final.

Como requisito para efetivação no concurso, as candidatas precisavam enviar um vídeo de promoção. Para isso, Thaynara elaborou a gravação na Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). O traje utilizado pela modelo pretendia remeter os traços típicos de Roraima. A inspiração foi a lenda de Conori, a rainha das Ykamiabas. As Ykamiabas seriam guerreiras amazonas também chamadas de filhas da Lua e mulheres da terra. A peça foi confeccionada pelo carnavalesco Fabson Rodriguez e planejada por Marcelo Ramos que também é diretor nacional do Miss Brasil Teen.

A trajetória da modelo iniciou em 2018, quando foi convidada para competir no estágio estadual do concurso Miss Teen Roraima. Mesmo sem qualquer experiência, a iniciante representou o município de Pacaraima e conquistou a coroa, classificando-se para a competição nacional. Quando venceu o título de Miss, no ano passado, Thaynara foi a primeira candidata da Região Norte a vencer o prêmio.

