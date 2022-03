Sine Macapá oferta oportunidades para 11 funções; veja as vagas de emprego para 15 de março

Interessado pode enviar currículo por e-mail ou ir presencialmente na Casa do Trabalhador.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

O Sine retomou o atendimento presencial de entrega de currículos, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Os interessados também podem encaminhar currículo, citando o emprego desejado, por e-mail, para o endereço: [email protected]

Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar de depósito

carpinteiro

consultor de vendas (eletrotécnica)

eletricista de baixa tensão

mecânico de máquinas pesadas

motorista de caminhão munck

técnico de mecânico eletrotécnica

técnico de mecânico industrial

vendedor

vitrinista

auxiliar de serviços gerais (para pessoas com deficiência)

